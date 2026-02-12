Повреждены дома, есть пострадавшие: что известно о последствиях ночной массированной атаки РФ на Киев и Днепр (фото)

Россияне ночью осуществили очередной комбинированный удар по Украине. Из-за массированной атаки на Киев и Днепр известно о пострадавших и повреждениях жилых домов.

Самые маленькие пострадавшие из-за вражеского обстрела ночью 12 февраля — младенец и 4-летняя девочка в Днепре. Фокус собрал все, что известно о последствиях атаки россиян.

Атака на Киев — что известно о последствиях

В Киеве последствия обстрелов фиксируются в двух районах. В ГСЧС сообщили о повреждении жилой застройки в Дарницком и Днепровском районах столицы:

Дарницкий район: обломками повреждены фасад и остекление окон жилого дома, известно об одном раненом человеке;

Днепровский район: на двух локациях зафиксировано падение вражеских дронов возле жилых домов, обошлось без пострадавших.

По информации главы Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, по состоянию на 05:00 часов в столице известно о по меньшей мере двух раненых.

Городской голова Виталий Кличко ночью также сообщал, что, по предварительным данным, в Голосеевском районе зафиксировано попадание в нежилую застройку.

Атака на Днепр — что известно о последствиях

Также под массированную комбинированную атаку ночью попал Днепр. Город в течение нескольких часов непрерывно атаковали вражеские "Шахеды".

Как сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, из-за вражеского обстрела в Днепре зафиксирован пожар. Повреждения получили частные жилые дома и автомобили в одном из районов города.

Впоследствии чиновник уточнил, что в результате обстрела в Днепре известно о двух пострадавших детях: младенец и девочка 4-летнего возраста. Они получают необходимую помощь от медиков.

Другие последствия массированной атаки на Киев и Днепр уточняются.

Напомним, в ночь на 12 февраля ВС РФ направили на Киев и Днепр десятки "Шахедов", а также били по городам баллистическими ракетами.

Также ночью 12 февраля враг массированно атаковал Одессу "Шахедами": власти заявили о повреждении объекта инфраструктуры в одном из районов города.