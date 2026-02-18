Нули в графе "отопление": в Киеве пересчитают квитанции за коммунальные услуги из-за отключений

Киевляне в своих личных кабинетах увидели ноль в графе оплаты теплоснабжения за январь. В КГГА объяснили, что платежки будут пересчитаны в связи с перебоями в предоставлении услуг, которые возникли из-за российских массированных ударов, однако это потребует времени.

О перерасчете квитанций за отопление в Киеве советник заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Юлия Грамотная рассказала в эфире канала "Апостроф" 18 февраля. За два дня до того ЧАО АК "Киевводоканал" предупреждал о возможных задержках с доставкой бумажных квитанций за водоснабжение и водоотвод.

По словам Юлии Грамонтной, задержка не критическая и связана не с "Киевводоканалом", а с перебоями с отоплением и горячим водоснабжением в январе из-за повреждения инфраструктуры российскими обстрелами.

"Соответственно уже в электронных личных кабинетах в этой графе пока стоят нули. Теплоснабжающая компания осуществит дополнительный перерасчет в соответствии с тем количеством и объемами услуг, которые были фактически людьми получены, потому что были и перебои с услугами, и аварийные ситуации, несколько раз приходилось спускать воду из домов и повторно ее заливать", — пояснила советник заместителя председателя КГГА.

Відео дня

Квитанции за отопление в Киеве пересчитают

Юлия Грамонта отметила, что перерасчет является сложным процессом, поэтому теплоснабжающим компаниям нужно больше времени.

При этом, по ее словам, для киевлян, которые пользуются бумажными платежками для оплаты коммунальных услуг, ничего не изменится. Квитанции будут доставлены в почтовые ящики и уже поступают абонентам, поэтому у них будет возможность своевременно заплатить. Представительница КГГА также напомнила, что киевляне могут обратиться в Центр коммунального сервиса, если ставят под сомнение правильность начислений.

"Мы понимаем, что у киевлян может возникнуть много вопросов, правильно ли насчитали, если был перерыв в услуге, то не насчитали ли там лишнего", — добавила советник.

Перебои с отоплением в Киеве

После российского обстрела в ночь на 12 февраля в Киеве без отопления без отопления остались еще почти 2 600 жилых домов кроме 1 100-ти, которые были без тепла после предыдущей массированной атаки.

В интервью Financial Times 15 февраля городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что столица находится "на грани катастрофы" из-за вражеских ударов по объектам инфраструктуры. 17 февраля он сообщил, что во все 2600 домов восстановили теплоснабжение.

Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко обещала, что украинцам пересчитают платежки за воду и тепло во время отключений света, чтобы люди платили только за фактически предоставленные услуги.