Нулі в графі "опалення": у Києві перерахують квитанції за комунальні послуги через відключення

Кияни у своїх особистих кабінетах побачили нуль у графі оплати теплопостачання за січень. В КМДА пояснили, що платіжки будуть перераховані у зв'язку з перебоями в наданні послуг, які виникли через російські масовані удари, проте це потребує часу.

Про перерахунок квитанцій за опалення у Києві радниця заступника голови Київської міської державної адміністрації Юлія Грамотна розповіла в ефірі каналу "Апостроф" 18 лютого. За два дні до того ПрАТ АК "Київводоканал" попереджав про можливі затримки з доставкою паперових квитанцій за водопостачання та водовідведення.

За словами Юлії Грамонтної, затримка не критична та пов'язана не з "Київводоканалом", а з перебоями з опаленням і гарячим водопостачанням у січні через покшодження інфраструктури російськими обстрілами.

"Відповідно вже в електронних особистих кабінетах у цій графі поки що стоять нулі. Теплопостачальна компанія здійснить додатковий перерахунок відповідно до тієї кількості й обсягів послуг, які були фактично людьми отримані, тому що були і перебої з послугами, і аварійні ситуації, декілька разів доводилося спускати воду з будинків і повторно її заливати", — пояснила радниця заступника голови КМДА.

Квитанції за опалення у Києві перерахують

Юлія Грамонта зазначила, що перерахунок є складним процесом, тому теплопостачальним компаніям потрібно більше часу.

При цьому, за її словами, для киян, які користуються паперовими платіжками для оплати комунальних послуг, нічого не зміниться. Квитанції будуть доставлені до поштових скриньок і вже надходять абонентам, тому у них буде можливість своєчасно заплатити. Представниця КМДА також нагадала, що кияни можуть звернутися до Центру комунального сервісу, якщо ставлять під сумнів правильність нарахувань.

"Ми розуміємо, що в киян може виникнути багато запитань, чи правильно нарахували, якщо була перерва в послузі, то чи не нарахували там зайвого", — додала радниця.

Перебої з опаленням у Києві

Після російського обстрілу в ніч на 12 лютого у Києві без опалення без опалення залишилися ще майже 2 600 житлових будинків окрім 1 100-ти, які були без тепла після попередньої масованої атаки.

В інтерв'ю Financial Times 15 лютого міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що столиця перебуває "на межі катастрофи" через ворожі удари по об'єктах інфраструктури. 17 лютого він повідомив, що у всі 2600 будинків відновили теплопостачання.

Раніше прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко обіцяла, що українцям перерахують платіжки за воду та тепло під час відключень світла, щоб люди сплачували лише за фактично надані послуги.