На лівому березі Києва частково відновлюють опалення: подробиці від Кличко

За словами мера столиці, у частину будинків Дніпровського району, які були без теплопостачання після обстрілів росіян, почали повертати тепло.

"У частину будинків Дніпровського району, які були без теплопостачання після минулих нищівних обстрілів ворога, почали повертати тепло. Комунальники продовжують працювати цілодобово, щоб відновити подачу теплоносія в усі багатоповерхівки", — повідомив Віталій Кличко.

Після минулих обстрілів загалом без тепла залишалися 1126 будинків у Дніпровському та Дарницькому районах, що складає приблизно третину цих районів Києва.

Нагадаємо, 3 лютого Дарницька ТЕЦ зазнала критичних пошкоджень внаслідок комбінованого ракетного удару РФ. Ця ТЕЦ працювала тільки на виробництво теплоносія для житлових масивів.

Тим часом кияни у своїх особистих кабінетах побачили нуль у графі оплати теплопостачання за січень. В КМДА пояснили, що платіжки будуть перераховані у зв'язку з перебоями в наданні послуг, які виникли через російські масовані удари, проте це потребує часу.

Після російського обстрілу в ніч на 12 лютого у Києві без опалення без опалення залишилися ще майже 2 600 житлових будинків окрім 1 100-ти, які були без тепла після попередньої масованої атаки.