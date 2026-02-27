Графики отключений на 27 февраля: у кого не будет света по 14 часов

27 февраля, в большинстве регионов Украины будут действовать графики отключений света из-за последствий российских обстрелов. Для некоторых потребителей будут применяться экстренные отключения электроэнергии, предупреждает ДТЭК.

В большинстве областей Украины в течение всех суток 27 февраля будут применяться графики почасовых отключений света и графики ограничения мощности для промышленных потребителей. ДТЭК все еще не вернулся к общим графикам отключений света для Киева, но теперь публикует графики для Киевской, Одесской и Днепропетровской областей после долгого перерыва.

Причина введения мер ограничения — последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.

Однако в ДТЭК предупредили, что в Одесской области графики действуют только там, где позволяет состояние сети.

В городе Одесса — продолжаются экстренные отключения.

Графики отключения света в Киеве 27 февраля

В Киеве из-за сложной ситуации в энергетике графики отключений и привычные очереди не будут действовать. В Киеве действуют индивидуальные графики включений, чтобы жители столицы могли планировать свой день. Они доступны на сайте и чат-боте ДТЭК Киевские электросети, а также в приложении "Киев Цифровой", индивидуально по каждому адресу, как говорится на сайте компании. Там можно увидеть время и объем ограничений для каждого потребителя.

Графики отключения света в Киевской области на 27 февраля

График отключения света для 1-3 очередей в Киевской области на 27 февраля Фото: ДТЭК

График отключения света для 4-6 очередей в Киевской области на 27 февраля Фото: ДТЭК

Графики отключения света в Одесской области 27 февраля

График отключения света для 1-3 очередей в Одесской области на 27 февраля Фото: ДТЭК

График отключения света для 4-6 очередей в Одесской области на 27 февраля Фото: ДТЭК

Графики отключения света в Днепропетровской области на 27 февраля

График отключения света для 1-3 очередей в Днепропетровской области на 27 февраля Фото: ДТЭК

график отключения света для 4-6 очередей в Днепропетровской области на 27 февраля Фото: ДТЭК

Ранее народный депутат Украины Сергей Нагорняк, который также является председателем Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики, ответил, какая будет ситуация со светом в марте. И рассказал, что угрозы премьера Венгрии Виктора Орбана не поставлять электроэнергию Украине является политическим шагом.

А директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что по графикам украинцы будут жить как минимум еще три года.