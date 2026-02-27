Графіки відключень на 27 лютого: у кого не буде світла по 14 годин

27 лютого, у більшості регіонів України діятимуть графіки відключень світла через наслідки російських обстрілів. Для деяких споживачів застосовуватимуться екстрені відключення електроенергії, попереджує ДТЕК.

У більшості областей України протягом всієї доби 27 лютого будуть застосовуватись графіки погодинних відключень світла та графіки обмеження потужності для промислових споживачів. ДТЕК все ще не повернувся до загальних графіків відключень світла для Києва, але тепер публікує графіки для Київської, Одеської та Дніпропетровської областей після довгої перерви.

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

Однак у ДТЕК попередили, що на Одещині графіки діють лише там, де дозволяє стан мережі.

У місті Одеса — тривають екстрені відключення.

Графіки відключення світла у Києві 27 лютого

У Києві через складну ситуацію в енергетиці графіки відключень та звичні черги не діятимуть. В Києві діють індивідуальні графіки включень, щоб мешканці столиці могли планувати свій день. Вони доступні на сайті і чат-боті ДТЕК Київські електромережі, а також в застосунку "Київ Цифровий", індивідуально за кожною адресою, як йдеться на сайті компанії. Там можна побачити час та обсяг обмежень за для кожного споживача.

Графіки відключення світла у Київській області на 27 лютого

Графік відключення світла для 1-3 черг у Київській області на 27 лютого Фото: ДТЕК

Графік відключення світла для 4-6 черг у Київській області на 27 лютого Фото: ДТЕК

Графіки відключення світла в Одеській області 27 лютого

Графік відключення світла для 1-3 черг в Одеській області на 27 лютого Фото: ДТЕК

Графік відключення світла для 4-6 черг в Одеській області на 27 лютого Фото: ДТЕК

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 27 лютого

Графік відключення світла для 1-3 черг у Дніпропетровській області на 27 лютого Фото: ДТЕК

графік відключення світла для 4-6 черг у Дніпропетровській області на 27 лютого Фото: ДТЕК

Раніше народний депутат України Сергій Нагорняк, який також є головою Комітету Верховної Ради з питань енергетики, відповів, яка буде ситуація із світлом у березні. Та розповів, що погрози прем'єра Угорщини Віктора Орбана не постачати електроенергію Україні є політичним кроком.

А директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко вважає, що за графіками українці житимуть щонайменше ще три роки.