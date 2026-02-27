Чому стали менше вимикати світло і навіщо Орбан лякає відключеннями: нардеп відповів

Народний депутат України Сергій Нагорняк, який також є головою Комітету Верховної Ради з питань енергетики, відповів, яка буде ситуація із світлом у березні. А також заявив, що погрози Віктора Орбана не постачати електроенергію до України є "політичними лякалками".

Журналісти видання "Телеграф" запитали чому знизилася тривалість відключень світла, наскільки стабільна ситуація та чи є ризик повернення жорстких обмежень. За словами Нагорняка, останніми днями відключень світла стало менше і на це вплинув ряд чинників. Погода змінилась і по всій країні почали давати незначну, але відчутну генерацію сонячні електростанції — як домашні, так і промислові: "Поки що вони працюють відсотків на 15 від номіналу, але навіть ця генерація дала свій ефект".

По-друге, температура надворі підвищилась і споживання частково знизилося — і в багатоквартирних будинках, і в приватних домогосподарствах. Окрім того, гідроенергетики додали в роботу деякі гідроагрегати, а тепловикам по ряду теплоелектростанцій вдалося запустити свої агрегати. А у великих містах, зокрема в Києві, запровадили обмеження на вуличне освітлення та рекламні носії — білборди. "Ось ці, ніби невеликі, різні чинники разом і дали ефект", — сказав Нагорняк.

Відео дня

Але до стабільності в енергосистемі ще далеко.

"Підстанції "Укренерго" сильно пошкоджені, і на їх відновлення потрібен значний час, фінансові ресурси та обладнання. Щодо генерації — теж маса проблем. Багато теплових електростанцій, теплоелектроцентралей, так само гідроелектростанцій були уражені за останні пів року — рік. Процес відновлення ще триває. Тому щодо стабілізації — поки що далеко", — зазначив Нагорняк.

На тлі погроз Словаччини та Угорщини відключити постачання електроенергії до України, виникло питання, наскільки це зашкодить українцям. Але за словами Нагорняка, відсоток імпорту в енергомережі незначний — буквально кілька відсотків від загального обсягу електроенергії.

"Всі ці політичні заяви — більше лякалки. Приватні трейдери, як в Євросоюзі, так і в Україні, мають контракти. Якщо трейдер їх не виконує, він нестиме величезні фінансові збитки. Тому приватні європейські трейдери на такі кроки не підуть — адже трейдер може бути зареєстрований, наприклад, у Польщі чи Нідерландах, а купувати електроенергію у Словаччині або Угорщині. Вплинути на нього ні Фіцо, ні Орбан не можуть", — сказав Нагорняк.

Але вони можуть вплинути на операторів власних мереж: дати їм наказ відмовити "Укренерго" в аварійній допомозі. Але навіть тут є нюанс, адже це не вигідно для операторів, бо аварійна допомога надається не безкоштовно: та країна, яка допомагає, виставляє рахунок у півтора-два рази вищий за ринкову ціну. "Тому я думаю, що це — виключно політичні заяви", — зазначив Нагорняк.

І попри оптимістичні заяви, все ще є ризик повернення більш жорстких обмежень у разі нових атак або різкого похолодання.

"Поки ситуація в енергосистемі нестабільна, вони зберігаються. Але я сподіваюся, що з березня за умови достатньо сонячної погоди ми зможемо частково послабити графіки відключень — принаймні в денні години. Щодо ранкових — можливо, також трохи покращиться: якщо сонце світитиме зранку, буде певна генерація. А от вечірні години залишаться складними ще якийсь час", — зазначив Нагорняк.

А директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко вважає, що за графіками українці житимуть щонайменше ще три роки.

Нагадаємо, тим часом в КМДА повідомили, що почали частково повертати теплопостачання в будинки Дніпровського району Києва.