Почему стали меньше выключать свет и зачем Орбан пугает отключениями: нардеп ответил

Народный депутат Украины Сергей Нагорняк, который также является председателем Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики, ответил, какая будет ситуация со светом в марте. А также заявил, что угрозы Виктора Орбана не поставлять электроэнергию в Украину являются "политическими пугалками".

Журналисты издания "Телеграф" спросили почему снизилась продолжительность отключений света, насколько стабильна ситуация и есть ли риск возвращения жестких ограничений. По словам Нагорняка, в последние дни отключений света стало меньше и на это повлиял ряд факторов. Погода изменилась и по всей стране начали давать незначительную, но ощутимую генерацию солнечные электростанции — как домашние, так и промышленные: "Пока они работают процентов на 15 от номинала, но даже эта генерация дала свой эффект".

Во-вторых, температура на улице повысилась и потребление частично снизилось — и в многоквартирных домах, и в частных домохозяйствах. Кроме того, гидроэнергетики добавили в работу некоторые гидроагрегаты, а тепловикам по ряду теплоэлектростанций удалось запустить свои агрегаты. А в крупных городах, в частности в Киеве, ввели ограничения на уличное освещение и рекламные носители — билборды. "Вот эти, вроде бы небольшие, разные факторы вместе и дали эффект", — сказал Нагорняк.

Но до стабильности в энергосистеме еще далеко.

"Подстанции "Укрэнерго" сильно повреждены, и на их восстановление требуется значительное время, финансовые ресурсы и оборудование. По генерации — тоже масса проблем. Многие тепловые электростанции, теплоэлектроцентрали, так же гидроэлектростанции были поражены за последние полгода — год. Процесс восстановления еще продолжается. Поэтому по стабилизации — пока далеко", — отметил Нагорняк.

На фоне угроз Словакии и Венгрии отключить поставки электроэнергии в Украину, возник вопрос, насколько это навредит украинцам. Но по словам Нагорняка, процент импорта в энергосети незначительный — буквально несколько процентов от общего объема электроэнергии.

"Все эти политические заявления — больше пугалки. Частные трейдеры, как в Евросоюзе, так и в Украине, имеют контракты. Если трейдер их не выполняет, он будет нести огромные финансовые убытки. Поэтому частные европейские трейдеры на такие шаги не пойдут — ведь трейдер может быть зарегистрирован, например, в Польше или Нидерландах, а покупать электроэнергию в Словакии или Венгрии. Повлиять на него ни Фицо, ни Орбан не могут", — сказал Нагорняк.

Но они могут повлиять на операторов собственных сетей: дать им приказ отказать "Укрэнерго" в аварийной помощи. Но даже здесь есть нюанс, ведь это не выгодно для операторов, потому что аварийная помощь предоставляется не бесплатно: та страна, которая помогает, выставляет счет в полтора-два раза выше рыночной цены. "Поэтому я думаю, что это — исключительно политические заявления", — отметил Нагорняк.

И несмотря на оптимистичные заявления, все еще есть риск возвращения более жестких ограничений в случае новых атак или резкого похолодания.

"Пока ситуация в энергосистеме нестабильна, они сохраняются. Но я надеюсь, что с марта при условии достаточно солнечной погоды мы сможем частично ослабить графики отключений — по крайней мере в дневные часы. Относительно утренних — возможно, также немного улучшится: если солнце будет светить утром, будет определенная генерация. А вот вечерние часы останутся сложными еще какое-то время", — отметил Нагорняк.

А директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что по графикам украинцы будут жить как минимум еще три года.

Напомним, тем временем в КГГА сообщили, что начали частично возвращать теплоснабжение в дома Днепровского района Киева.