Графики отключения света 28 февраля: у кого не будет электроэнергии более 7 часов в эту субботу

С 28 февраля в большинстве областей Украины введены графики почасовых отключений электроэнергии и ограничения мощности для промышленных потребителей. Киев остается единственным регионом, где действовать будут индивидуальные графики включений электричества для жителей столицы.

Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго" на своей странице в Telegram, оснвона причина ограничений — последствия массированных атак России по энергетическим объектам страны.

Как говорится в публикации, графики отключений могут меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме, а жителям советуют пользоваться электричеством экономно во время включений. Информацию о точном времени и продолжительности отключений необходимо проверять на сайтах облэнерго в вашем регионе.

"Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте ее экономно", — отмечают в публикации.

Графики отключения света в Киевской области на 28 февраля

По данным ДТЭК, в Киевской области большинство абонентов будут оставаться без света дважды в сутки. Для полуочередей 3.1, 3.2 и 4.1 запланировано 3 этапа отключений, а общая продолжительность перебоев может достигать до 7 часов.

Графики отключения света в Киевской области на 28 февраля Фото: ДТЭК

Графики отключения света в Одесской области на 28 февраля

В Одессе ситуация с энергосистемой остается сложной, продолжаются экстренные отключения. 7 из 12 полуочередей не будут выключаться в субботу вообще, тогда как у остальных 5 предусмотрено одно отключение электричества в течение дня.

Графики отключения света в Одесской области на 28 февраля Фото: ДТЭК

Графики отключения света в Днепропетровской области на 28 февраля

Зато в Днепре и области абонентов разделили на две группы. В частности, для одной половины из шести полуочередей ДТЭК предусмотрел два отключения в сутки, для другой — три. Продолжительность одного перерыва в подаче электричества не будет превышать 7-7,5 часов.

Графики отключения света в Днепропетровской области на 28 февраля Фото: ДТЭК

Графики отключения света в Киеве на 28 февраля

В то же время в Киеве жители пользуются индивидуальными графиками отключений электроэнергии. Они доступны на сайте ДТЭК Киевские электросети, в чат-боте компании и в приложении "Киев Цифровой". Предыдущие графики и очереди больше не применяются.

Будут ли выключать свет в Киеве 28 февраля Фото: скриншот

Напомним, что несмотря на длительные отключения света, платежки за электроэнергию часто не уменьшаются. Генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко объяснил, что это связано со смещением потребления электричества и особенностями начисления по тарифу и показаниям счетчика.

Также Фокус писал, что ситуация с электроснабжением в Украине постепенно улучшается благодаря меньшим по масштабу атакам на энергосистему, успешной работе ПВО и снижению потребления из-за потепления. Однако эксперт Александр Харченко прогнозирует, что стабилизационные графики отключений во время пиковых нагрузок будут оставаться с украинцами еще минимум три года