Графики отключения света 28 февраля: у кого не будет электроэнергии более 7 часов в эту субботу
С 28 февраля в большинстве областей Украины введены графики почасовых отключений электроэнергии и ограничения мощности для промышленных потребителей. Киев остается единственным регионом, где действовать будут индивидуальные графики включений электричества для жителей столицы.
Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго" на своей странице в Telegram, оснвона причина ограничений — последствия массированных атак России по энергетическим объектам страны.
Как говорится в публикации, графики отключений могут меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме, а жителям советуют пользоваться электричеством экономно во время включений. Информацию о точном времени и продолжительности отключений необходимо проверять на сайтах облэнерго в вашем регионе.
"Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте ее экономно", — отмечают в публикации.
Графики отключения света в Киевской области на 28 февраля
По данным ДТЭК, в Киевской области большинство абонентов будут оставаться без света дважды в сутки. Для полуочередей 3.1, 3.2 и 4.1 запланировано 3 этапа отключений, а общая продолжительность перебоев может достигать до 7 часов.
Графики отключения света в Одесской области на 28 февраля
В Одессе ситуация с энергосистемой остается сложной, продолжаются экстренные отключения. 7 из 12 полуочередей не будут выключаться в субботу вообще, тогда как у остальных 5 предусмотрено одно отключение электричества в течение дня.
Графики отключения света в Днепропетровской области на 28 февраля
Зато в Днепре и области абонентов разделили на две группы. В частности, для одной половины из шести полуочередей ДТЭК предусмотрел два отключения в сутки, для другой — три. Продолжительность одного перерыва в подаче электричества не будет превышать 7-7,5 часов.
Графики отключения света в Киеве на 28 февраля
В то же время в Киеве жители пользуются индивидуальными графиками отключений электроэнергии. Они доступны на сайте ДТЭК Киевские электросети, в чат-боте компании и в приложении "Киев Цифровой". Предыдущие графики и очереди больше не применяются.
Напомним, что несмотря на длительные отключения света, платежки за электроэнергию часто не уменьшаются. Генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко объяснил, что это связано со смещением потребления электричества и особенностями начисления по тарифу и показаниям счетчика.
Также Фокус писал, что ситуация с электроснабжением в Украине постепенно улучшается благодаря меньшим по масштабу атакам на энергосистему, успешной работе ПВО и снижению потребления из-за потепления. Однако эксперт Александр Харченко прогнозирует, что стабилизационные графики отключений во время пиковых нагрузок будут оставаться с украинцами еще минимум три года