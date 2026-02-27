Украинцы жалуются на большие платежки несмотря на отключение света: в Yasno объяснили, откуда суммы

После длительных отключений света кажется, что сумма в платежке должна получиться значительно меньше, однако часть украинцев неприятно удивили полученные квитанции. Гендиректор компании-поставщика объяснил, почему счета существенно не отличаются от месяцев без отключений.

О начислении платежей во время отключений света генеральный директор поставщика электроэнергии и газа Yasno Сергей Коваленко рассказал в эфире "Новости.Live" 27 февраля. Ведущая отметила, что украинцы в социальных сетях жалуются на огромные счета несмотря на блэкауты.

Гендиректор компании объяснил, что платежки за свет для населения имеют две составляющие: установленная государством фиксированная цена 4,32 грн за киловатт и цифры со счетчика в жилье. Показатели умножаются на тариф.

По словам Коваленко, квитанция за периоды отключений света может получиться больше, чем ожидалось, из-за "отложенного потребления" электроэнергии.

Відео дня

"Например, у меня нет света по 12 часов каждый день, но я привык стирать вещи трижды в неделю. То, что света нет 12-15 часов, не означает, что я не буду стирать свои вещи. Я называю это смещением потребления. Люди используют те или иные приборы, и когда у них нет света — это не значит, что они их не используют в другое время", — пояснил он.

Генеральный директор добавил, что сумма в платежке также может быть неожиданно больше или меньше ожидаемой, если человек забыл передать показатели счетчика.

"В таком случае надо передать реальные показатели, и в следующий цикл это пересчитается, и здесь нет никакой проблемы — система ежемесячно все пересчитывает", — сказал Коваленко.

Напомним, 19 февраля гендиректор Yasno Сергей Коваленко говорил, что платежки могут расти несмотря на отсутствие света из-за пускового тока: техника при запуске тратит в 3-7 раз больше энергии, и если это происходит несколько раз в день, потребление растет.

Советник заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Юлия Грамотная 18 февраля рассказывала, что в Киеве пересчитают квитанции за коммунальные услуги из-за отключений.