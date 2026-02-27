Українці скаржаться на великі платіжки попри відключення світла: в Yasno пояснили, звідки суми

Після тривалих відключень світла здається, що сума в платіжці має вийти значно меншою, проте частину українців неприємно здивували отримані квитанції. Гендиректор компанії-постачальника пояснив, чому рахунки суттєво не відрізняються від місяців без відключень.

Про нарахування платежів під час відключень світла генеральний директор постачальника електроенергії і газу Yasno Сергій Коваленко розповів в ефірі "Новини.Live" 27 лютого. Ведуча зазначила, що українці в соціальних мережах скаржаться на величезні рахунки попри блекаути.

Гендиректор компанії пояснив, що платіжки за світло для населення мають два складники: встановлена державою фіксована ціна 4,32 грн за кіловат і цифри з лічильника у житлі. Показники помножуються на тариф.

За словами Коваленка, квитанція за періоди відключень світла може вийти більшою, ніж очікувалося, через "відкладене споживання" електроенергії.

Відео дня

"Наприклад, у мене немає світла по 12 годин кожного дня, але я звик прати речі тричі на тиждень. Те, що світла немає 12-15 годин, не означає, що я не буду прати свої речі. Я називаю це зміщенням споживання. Люди використовують ті чи інші прилади, і коли в них немає світла — це не означає, що вони їх не використають в інші часи", — пояснив він.

Генеральний директор додав, що сума в платіжці також може бути несподівано більшою чи меншою за очікувану, якщо людина забула передати показники лічильника.

"В такому випадку треба передати реальні показники, і в наступний цикл це перерахується, і тут немає ніякої проблеми — система щомісяця все перераховує", — сказав Коваленко.

Нагадаємо, 19 лютого гендиректор Yasno Сергій Коваленко казав, що платіжки можуть рости попри відсутність світла через пусковий струм: техніка під час запуску витрачає у 3–7 разів більше енергії, і якщо це відбуваєтсья кілька разів на день, споживання зростає.

Радниця заступника голови Київської міської державної адміністрації Юлія Грамотна 18 лютого розповідала, що у Києві перерахують квитанції за комунальні послуги через відключення.