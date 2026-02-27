Графіки відключення світла 28 лютого: у кого не буде електроенергії понад 7 годин цієї суботи

З 28 лютого у більшості областей України запроваджено графіки погодинних відключень електроенергії та обмеження потужності для промислових споживачів. Київ залишається єдиним регіоном, де діяти будуть індивідуальні графіки включень електрики для мешканців столиці.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго" на своїй сторінці у Telegram, оснвона причина обмежень – наслідки масованих атак Росії по енергетичних об’єктах країни.

Як йдеться в публікації, графіки відключень можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі, а мешканцям радять користуватися електрикою ощадливо під час включень. Інформацію про точний час і тривалість відключень необхідно перевіряти на сайтах обленерго у вашому регіоні.

"Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", — зазначають в публікації.

Графіки відключення світла у Київській області на 28 лютого

За даними ДТЕК, у Київській області більшість абонентів залишатимуться без світла двічі на добу. Для півчерг 3.1, 3.2 та 4.1 заплановано 3 етапи відключень, а загальна тривалість перебоїв може сягати до 7 годин.

Графіки відключення світла у Київській області на 28 лютого Фото: ДТЕК

Графіки відключення світла в Одеській області на 28 лютого

В Одесі ситуація з енергосистемою залишається складною, тривають екстрені відключення. 7 з 12 півчерг не вимикатимуться у суботу взагалі, тоді як у решти 5 передбачено одне відключення електрики протягом дня.

Графіки відключення світла в Одеській області на 28 лютого Фото: ДТЕК

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 28 лютого

Натомість у Дніпрі та області абонентів поділили на дві групи. Зокрема, для однієї половини з шести півчерг ДТЕК передбачив два відключення на добу, для іншої – три. Тривалість однієї перерви у подачі електрики не перевищуватиме 7–7,5 годин.

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 28 лютого Фото: ДТЕК

Графіки відключення світла у Києві на 28 лютого

Водночас в Києві мешканці користуються індивідуальними графіками відключень електроенергії. Вони доступні на сайті ДТЕК Київські електромережі, у чат-боті компанії та в застосунку "Київ Цифровий". Попередні графіки та черги більше не застосовуються.

Чи вимикатимуть світло у Києві 28 лютого Фото: скриншот

Нагадаємо, що незважаючи на тривалі відключення світла, платіжки за електроенергію часто не зменшуються. Генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко пояснив, що це пов’язано зі зміщенням споживання електрики та особливостями нарахування за тарифом і показниками лічильника.

Також Фокус писав, що ситуація з електропостачанням в Україні поступово покращується завдяки меншим за масштабом атакам на енергосистему, успішній роботі ППО та зниженню споживання через потепління. Проте експерт Олександр Харченко прогнозує, що стабілізаційні графіки відключень під час пікових навантажень залишатимуться з українцями ще щонайменше три роки