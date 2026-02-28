Графики отключений света на 1 марта: кому вообще не будут выключать электроэнергию

В воскресенье, 1 марта, в большинстве регионов нашей страны в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений и, для промышленных потребителей, графики ограничения мощности.

В большинстве регионов Украины в течение всех суток 1 марта будут применять графики почасовых отключений (ГПВ). Об этом предупреждает "Укрэнерго".

Ограничения, как напоминают энергетики, вводятся из-за российских ракетно-пушечных атак на энергосистему и их последствий.

Время и объем применения отключений необходимо узнавать на официальных страницах региональных облэнерго, ведь ситуация может меняться, отметили в "Укрэнерго".

Графики отключения света в Киевской области на 1 марта

В Киевской области у некоторых потребителей свет не будут отключать, информируют в ДТЭК. Общая продолжительность отключений электроэнергии может достигать до 3-3,5 часов.

Графики отключения света в Киевской области на 1 марта Фото: ДТЭК

Графики отключения света в Днепропетровской области на 1 марта

В Днепропетровской области запланированы две очереди отключений. Света может не быть более 7 часов.

Графики отключения света в Днепропетровской области на 1 марта Фото: ДТЭК

Графики отключения света в Киеве на 1 марта

В Киеве жители пользуются индивидуальными графиками отключений электроэнергии. Они доступны на сайте ДТЭК Киевские электросети, в чат-боте компании и в приложении "Киев Цифровой".

Графики отключения света в Одесской области на 1 марта

1 марта в части Одесской области будут действовать стабилизационные отключения. Посмотреть графики можно по ссылке.

В ДТЭК напоминают о важности проверять графики в течение дня, особенно перед важными делами, поскольку они могут измениться.

Также в ДТЭК отмечают, что графики стабилизационных отключений применяются только для жителей Одесской области и только там, где это позволяет состояние электросетей.

В Одессе, части Одесского района и в отдельных районных центрах области действуют экстренные отключения не по графику.

