Графіки відключень світла на 1 березня: кому взагалі не вимикатимуть електроенергію
У неділю, 1 березня, у більшості регіонів нашої країни протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та, для промислових споживачів, графіки обмеження потужності.
У більшості регіонів України протягом всієї доби 1 березня застосовуватимуть графіки погодинних відключень (ГПВ). Про це попереджає "Укренерго".
Обмеження, як нагадують енергетики, запроваджуються через російські ракетно-дронові атаки на енергосистему та їх наслідки.
Час та обсяг застосування відключень необхідно дізнаватися на офіційних сторінках регіональних обленерго, адже ситуація може змінюватися, наголосили в "Укренерго".
Графіки відключення світла у Київській області на 1 березня
У Київській області у деяких споживачів світло не відключатимуть, інформують в ДТЕК. Загальна тривалість відключень електроенергії може сягати до 3-3,5 годин.
Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 1 березня
У Дніпропетровській області заплановані дві черги відключень. Світла може не бути понад 7 годин.
Графіки відключення світла у Києві на 1 березня
У Києві мешканці користуються індивідуальними графіками відключень електроенергії. Вони доступні на сайті ДТЕК Київські електромережі, у чат-боті компанії та в застосунку "Київ Цифровий".
Графіки відключення світла в Одеській області на 1 березня
1 березня в частині Одеської області діятимуть стабілізаційні відключення. Переглянути графіки можна за посиланням.
У ДТЕК нагадують про важливість перевіряти графіки протягом дня, особливо перед важливими справами, оскільки вони можуть змінитися.
Також у ДТЕК зазначають, що графіки стабілізаційних відключень застосовуються лише для жителів Одеської області та тільки там, де це дозволяє стан електромереж.
В Одесі, частині Одеського району та в окремих районних центрах області діють екстрені відключення не за графіком.
Нагадаємо, голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики Сергій Нагорняк розповів, якою буде ситуація зі світлом у березні.
Фокус писав про те, що директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко вважає, що за графіками українці житимуть щонайменше ще три роки.