Графики отключений света на 2 марта: некоторые регионы будут с электроэнергией весь день

В понедельник, 2 марта, в некоторых областях Украины в течение суток будут действовать графики почасовых отключений света и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей).

Графики отключений света в понедельник будут действовать с 08:00 утра в части регионов из-за последствий предыдущих российских массированных атак по энергетике. Ситуация в энергосистеме в течение суток может меняться, сообщили в "Укрэнерго".

Время и объем применения отключений по конкретному адресу советуют узнавать на официальных страницах и в чатботах облэнерго.

Графики отключения света в Киевской области на 2 марта

Для потребителей некоторых групп в Киевской области в понедельник вообще не будут выключать свет, сообщили в ДТЭК. А некоторым потребителям электричество будут выключать только на 1,5 часа в течение суток.

Графики отключения света в Киевской области на 2 марта для 1-3 групп

Графики отключения света в Киевской области на 2 марта для 4-6 групп

Графики отключения света в Днепропетровской области на 2 марта

Графики отключения света в Днепропетровской области на 2 марта для 1-3 групп

Графики отключения света в Днепропетровской области на 2 марта для 4-6 групп

Графики отключения света в Одесской области на 2 марта

В понедельник, 2 марта, в Одесской области будут действовать графики стабилизационных отключений света, рассказали в ДТЭК. Эти ограничения вводятся для части региона, в частности там, где это позволяет состояние сети. В то же время графики могут измениться. Актуальное время и объемы ограничений можно узнать на сайте ДТЭК.

В Одессе, части Одесского района и в отдельных районных центрах области действуют экстренные отключения не по графику, отметили в компании.

Отключение света в Киеве 2 марта

В Киеве графики почасовых отключений не действуют: в понедельник, 2 марта, будут индивидуальные графики ограничений для столицы, чтобы жители могли планировать свой день. Они доступны на сайте ДТЭК, в чатботе ДТЭК Киевские электросети, а также в приложении "Киев Цифровой".

