Графіки відключень світла на 2 березня: деякі регіони будуть з електроенергією весь день

У понеділок, 2 березня, у деяких областях України упродовж доби діятимуть графіки погодинних відключень світла та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

Графіки відключень світла у понеділок діятимуть з 08:00 ранку у частині регіонів через наслідки попередніх російських масованих атак по енергетиці. Ситуація в енергосистемі упродовж доби може змінюватися, повідомили в "Укренерго".

Час та обсяг застосування відключень за конкретною адресою радять дізнаватися на офіційних сторінках та у чатботах обленерго.

Графіки відключення світла у Київській області на 2 березня

Для споживачів деяких груп у Київській області у понеділок взагалі не вимикатимуть світло, повідомили у ДТЕК. А деяким споживачам електрику вимикатимуть лише на 1,5 години упродовж доби.

Графіки відключення світла у Київській області на 2 березня для 1-3 груп

Графіки відключення світла у Київській області на 2 березня для 4-6 груп

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 2 березня

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 2 березня для 1-3 груп

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 2 березня для 4-6 груп

Графіки відключення світла в Одеській області на 2 березня

У понеділок, 2 березня, на Одещині будуть діяти графіки стабілізаційних відключень світла, розповіли у ДТЕК. Ці обмеження запроваджуються для частини регіону, зокрема там, де це дозволяє стан мережі. Водночас графіки можуть змінитися. Актуальний час та обсяги обмежень можна дізнатися на сайті ДТЕК.

В Одесі, частині Одеського району та в окремих районних центрах області діють екстрені відключення не за графіком, наголосили у компанії.

Відключення світла у Києві 2 березня

У Києві графіки погодинних відключень не діють: у понеділок, 2 березня, будуть індивідуальні графіки обмежень для столиці, аби мешканці мали змогу планувати свій день. Вони доступні на сайті ДТЕК, у чатботі ДТЕК Київські електромережі, а також в застосунку "Київ Цифровий".

