Графики отключений света на 3 марта: кому вообще не будут выключать электроэнергию во вторник

Во вторник, 3 марта, в Украине будут действовать графики почасовых отключений света из-за состояния энергосистемы. Однако кое-где электричество вообще не будут выключать.

Ограничения мощности привычно коснутся как бытовых потребителей, так и промышленных. В ДТЭК обнародовали графики для Киевской области.

Причина введения ограничений для потребителей — последствия российских обстрелов украинских объектов энергетики. Графики будут действовать с 08:00 часов и до конца суток, однако ситуация может измениться: все зависит от состояния энергосистемы. Точные время и продолжительность ограничений можно узнать на сайтах и каналах облэнерго по конкретным адресам, отметили в "Укрэнерго".

В то же время граждан призывают потреблять энергию экономно.

Графики отключения света в Киевской области на 3 марта

На Киевщине во вторник свет вообще не будут выключать в большинстве очередей. В тех группах, для которых вводятся отключения, электричества не будет по 3,5 часа.

Графики отключения света в Киевской области на 3 марта для 1-3 групп

Графики отключения света в Киевской области на 3 марта для 4-6 групп

Графики отключения света в Днепропетровской области на 3 марта

Во вторник на Днепропетровщине по приказу "Укрэнерго" будут действовать графики стабилизационных отключений света, сообщили в ДТЭК. Однако их пока не обнародовали.

Новость дополняется...

