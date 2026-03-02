Графіки відключень світла на 3 березня: кому взагалі не вимикатимуть електроенергію у вівторок

У вівторок, 3 березня, в Україні діятимуть графіки погодинних відключень світла через стан енергосистеми. Однак подекуди електрику взагалі не вимикатимуть.

Обмеження потужності звично торкнуться як побутових споживачів, так і промислових. У ДТЕК оприлюднили графіки для Київської області.

Причина запровадження обмежень для споживачів — наслідки російських обстрілів українських об'єктів енергетики. Графіки діятимуть з 08:00 години і до кінця доби, однак ситуація може змінитися: все залежить від стану енергосистеми. Точні час та тривалість обмежень можна дізнатися на сайтах та каналах обленерго за конкретними адресами, наголосили в "Укренерго".

Водночас громадян закликають споживати енергію ощадливо.

Графіки відключення світла у Київській області на 3 березня

На Київщині у вівторок світло взагалі не вимикатимуть у більшості черг. У тих груп, для яких запроваджуються відключення, електрики не буде по 3,5 години.

Графіки відключення світла у Київській області на 3 березня для 1-3 груп

Графіки відключення світла у Київській області на 3 березня для 4-6 груп

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 3 березня

У вівторок на Дніпропетровщині за наказом "Укренерго" діятимуть графіки стабілізаційних відключень світла, повідомили у ДТЕК. Однак їх поки не оприлюднили.

