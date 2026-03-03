Кабмин разрешил продажу лекарств на АЗС: какие препараты теперь можно купить на заправках

С 3 марта на автозаправочных станциях (АЗС) в Украине разрешено продавать безрецептурные лекарства. Делать это могут только те станции, у которые есть соответствующая лицензия.

Это стало возможным благодаря постановлению №275, принятым накануне Кабинетом министров Украины, о чем говорится на сайте правительства.

Документ конкретизирует механизм действия постановления №1803 "О внесении изменений в Лицензионные условия производства хозяйственной деятельности по производству лекарственных средств, оптовой и розничной торговли лекарственными средствами, импорта лекарственных средств (кроме активных фармацевтических ингредиентов)", утвержденного Кабмином 26 декабря прошлого года.

Продажа лекарств на АЗС: требования

Для запуска продаж безрецептурных лекарственных средств на АЗС субъекты хозяйствования обязаны подать Государственную службу Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками документы на получение лицензии по специальной форме, адаптированной к этому формату торговли.

В документах требуется четко указывать номер АЗС и конкретную зону, где осуществляется торговля.

В помещениях автозаправочных станций должны быть обеспечены надлежащие условия хранения лекарственных средств в соответствии с требованиями производителя в специальной зоне отдельно от других товаров.

При наличии лицензии и соответствующих условий АЗС разрешается розничная торговля исключительно лекарственными средствами, отпускаемыми без рецепта. Также можно торговать ими через вендинговые аппараты при условии проведения входного контроля и загрузки лекарственных средств в автоматы уполномоченным лицом.

Обеспечение процессов получения лекарственных средств и проведение входного контроля уполномоченным лицом предприятия, имеющим документ о высшем образовании не ниже профессионального младшего бакалавра по специальности "Фармация, промышленная фармация", и на которое возложены обязанности по функционированию системы качества лекарственных средств в пределах одной области.

Отпуск безрецептурных лекарственных средств могут осуществлять работники АЗС, однако ответственность за соблюдение лицензионных условий несет субъект хозяйствования — владелец лицензии.

Відео дня

Какие лекарства можно купить на АЗС

Перечень лекарственных средств, отпускаемых без рецептов, утвержден приказом МОЗ. К ним относятся:

Обезболивающие и жаропонижающие средства: парацетамол, ибупрофен.

Средства от простуды и кашля: назальные спреи и капли для облегчения дыхания (на основе морской воды, деконгестантов), препараты с растительными экстрактами, леденцы и сиропы для горла.

Витаминные и общеукрепляющие средства: витамин C, витамин A, поливитаминные комплексы, минеральные добавки.

Средства для нормализации пищеварения: антациды для уменьшения изжоги, ферментные препараты, средства на растительной основе для успокоения желудочно-кишечного тракта.

Наружные и местные средства: мази и гели для мышц и суставов, медицинские пластыри и перевязочные материалы, увлажняющие и антисептические капли для глаз.

В Кабмине объяснили, что введение таких изменений направлено на повышение физической доступности безрецептурных лекарственных средств в условиях ограниченной работы аптечной сети и неравномерного размещения аптечных заведений на территории Украины.

Кроме того, существует проблема отсутствия стационарных аптек во многих селях и прифронтовых регионах, поэтому люди не имеют возможности оперативно купить нужные препараты, чтобы, например, унять боль или сбить температуру.

Дополнительными факторами, усугубляющими проблему доступности лекарства, остаются перебои с электроснабжением и рост нагрузки на систему здравоохранения в условиях войны.

Сети АЗС, которые продолжают стабильно работать и имеют необходимые технические возможности для обеспечения хранения и отпуска безрецептурных лекарственных средств, могут частично решить этот вопрос, уверены в правительстве.

Напомним, почему аптекам в больницах запретили продавать дорогие лекарства.

Также сообщалось, улучшило ли ситуацию с обеспечением лекарствами постановление №895.