Кабмін дозволив продаж ліків на АЗС: які препарати тепер можна купити на заправках

З 3 березня на автозаправних станціях (АЗС) в Україні дозволено продавати безрецептурні ліки. Робити це можуть тільки ті станції, які мають відповідну ліцензію.

Це стало можливим завдяки постанові №275, ухваленій напередодні Кабінетом міністрів України, про що йдеться на сайті уряду.

Документ конкретизує механізм дії постанови №1803 "Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)", затвердженої Кабміном 26 грудня минулого року.

Продаж ліків на АЗС: вимоги

Для запуску продажів безрецептурних лікарських засобів на АЗС суб'єкти господарювання зобов'язані подати до Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками документи на отримання ліцензії за спеціальною формою, адаптованою до цього формату торгівлі.

У документах потрібно чітко вказувати номер АЗС і конкретну зону, де здійснюється торгівля.

У приміщеннях автозаправних станцій мають бути забезпечені належні умови зберігання лікарських засобів відповідно до вимог виробника в спеціальній зоні окремо від інших товарів.

За наявності ліцензії та відповідних умов АЗС дозволяється роздрібна торгівля виключно лікарськими засобами, що відпускаються без рецепта. Також можна торгувати ними через вендингові апарати за умови проведення вхідного контролю та завантаження лікарських засобів в автомати уповноваженою особою.

Забезпечення процесів отримання лікарських засобів та проведення вхідного контролю уповноваженою особою суб'єкта господарювання, яка має документ про вищу освіту не нижче фахового молодшого бакалавра за спеціальністю "Фармація, промислова фармація", та на яку покладено обов'язки щодо функціонування системи якості лікарських засобів у межах однієї області.

Відпуск безрецептурних лікарських засобів можуть здійснювати працівники АЗС, однак відповідальність за дотримання ліцензійних умов несе суб'єкт господарювання — власник ліцензії.

Які ліки можна купити на АЗС

Перелік лікарських засобів, що відпускаються без рецептів, затверджено наказом МОЗ. До них належать:

Знеболювальні та жарознижувальні засоби: парацетамол, ібупрофен.

Засоби від застуди та кашлю: назальні спреї та краплі для полегшення дихання (на основі морської води, деконгестантів), препарати з рослинними екстрактами, льодяники та сиропи для горла.

Вітамінні та загальнозміцнювальні засоби: вітамін C, вітамін A, полівітамінні комплекси, мінеральні добавки.

Засоби для нормалізації травлення: антациди для зменшення печії, ферментні препарати, засоби на рослинній основі для заспокоєння шлунково-кишкового тракту.

Зовнішні та місцеві засоби: мазі та гелі для м'язів і суглобів, медичні пластирі та перев'язувальні матеріали, зволожувальні та антисептичні краплі для очей.

У Кабміні пояснили, що запровадження таких змін спрямоване на підвищення фізичної доступності безрецептурних лікарських засобів в умовах обмеженої роботи аптечної мережі та нерівномірного розміщення аптечних закладів на території України.

Крім того, існує проблема відсутності стаціонарних аптек у багатьох селищах і прифронтових регіонах, тож люди не мають змоги оперативно купити потрібні препарати, щоб, наприклад, вгамувати біль або збити температуру.

Додатковими факторами, що посилюють проблему доступності ліків, залишаються перебої з електропостачанням і зростання навантаження на систему охорони здоров'я в умовах війни.

Мережі АЗС, які продовжують стабільно працювати і мають необхідні технічні можливості для забезпечення зберігання та відпуску безрецептурних лікарських засобів, можуть частково вирішити це питання, впевнені в уряді.

