Графики отключений на 5 марта: кому повезет быть со светом целый день

Из-за последствий российских обстрелов 5 марта в большинстве регионов Украины будут действовать графики отключений света. Но на Киевщине есть группы, где люди со светом будут целый день.

ДТЭК все еще не вернулся к общим графикам отключений света для Киева, но на 5 марта опубликованы графики для Киевской и Днепропетровской областей. В Одесской области действуют экстренные отключения света.

Причина введения мер ограничения — последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.

Графики отключения света в Киеве на 5 марта

В Киеве действуют индивидуальные графики отключений электроэнергии. Они доступны на сайте ДТЭК Киевские электросети, в чат-боте компании и в приложении "Киев Цифровой".

В Киеве действуют индивидуальные графики отключений света Фото: ДТЭК

Графики отключения света в Одессе и области на 5 марта

В Одессе и некоторых районных центрах действуют экстренные отключения света вне графика. ДТЭК предлагает ознакомиться с графиками отключения света по своему адресу по ссылке, опубликованной на сайте.

В Одессе и области действуют экстренные отключения света 5 марта Фото: ДТЭК

Графики отключения света в Киевской области на 5 марта

График отключения света для 1-3 очередей в Киевской области на 5 марта Фото: ДТЭК

График отключения света для 4-6 очередей в Киевской области на 5 марта Фото: ДТЭК

Графики отключения света в Днепропетровской области на 5 марта

График отключения света для 1-3 очередей в Днепропетровской области на 5 марта Фото: ДТЭК

График отключения света для 4-6 очередей в Днепропетровской области на 5 марта Фото: ДТЭК

Напомним, Фокус разбирался, сколько платят украинцы за коммуналку в разных регионах, почему стоимость услуг отличается, а главное, будет ли повышение тарифов весной.

А гендиректор Yasno Сергей Коваленко говорил, что платежки могут расти несмотря на отсутствие света из-за пускового тока: техника при запуске тратит в 3-7 раз больше энергии, и если это происходит несколько раз в день, потребление растет.