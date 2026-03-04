Графики отключений на 5 марта: кому повезет быть со светом целый день
Из-за последствий российских обстрелов 5 марта в большинстве регионов Украины будут действовать графики отключений света. Но на Киевщине есть группы, где люди со светом будут целый день.
ДТЭК все еще не вернулся к общим графикам отключений света для Киева, но на 5 марта опубликованы графики для Киевской и Днепропетровской областей. В Одесской области действуют экстренные отключения света.
Причина введения мер ограничения — последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.
Графики отключения света в Киеве на 5 марта
В Киеве действуют индивидуальные графики отключений электроэнергии. Они доступны на сайте ДТЭК Киевские электросети, в чат-боте компании и в приложении "Киев Цифровой".
Графики отключения света в Одессе и области на 5 марта
В Одессе и некоторых районных центрах действуют экстренные отключения света вне графика. ДТЭК предлагает ознакомиться с графиками отключения света по своему адресу по ссылке, опубликованной на сайте.
Графики отключения света в Киевской области на 5 марта
Графики отключения света в Днепропетровской области на 5 марта
