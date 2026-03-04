Графіки відключень на 5 березня: кому пощастить бути зі світлом цілий день

Через наслідки російських обстрілів 5 березня у більшості регіонів України діятимуть графіки відключень світла. Але на Київщині є групи, де люди із світлом будуть цілий день.

ДТЕК все ще не повернувся до загальних графіків відключень світла для Києва, але на 5 березня опубліковані графіки для Київської та Дніпропетровської областей. На Одещині діють екстрені відключення світла.

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

Графіки відключення світла у Києві на 5 березня

У Києві діють індивідуальні графіки відключень електроенергії. Вони доступні на сайті ДТЕК Київські електромережі, у чат-боті компанії та в застосунку "Київ Цифровий".

В Києві діють індивідуальні графіки відключень світла Фото: ДТЕК

Графіки відключення світла у Одесі та області на 5 березня

В Одесі та деяких районних центрах діють екстрені відключення світла поза графіком. ДТЕК пропонує ознайомитись із графіками відключення світла за своєю адресою за посиланням, яке опубліковане на сайті.

В Одесі та області діють екстрені відключення світла 5 березня Фото: ДТЕК

Графіки відключення світла у Київській області на 5 березня

Графік відключення світла для 1-3 черг у Київській області на 5 березня Фото: ДТЕК

Графік відключення світла для 4-6 черг у Київській області на 5 березня Фото: ДТЕК

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 5 березня

Графік відключення світла для 1-3 черг у Дніпропетровській області на 5 березня Фото: ДТЕК

Графік відключення світла для 4-6 черг у Дніпропетровській області на 5 березня Фото: ДТЕК

