Графики отключения света 7 марта: ДТЭК определил, сколько часов будет отсутствовать электричество

7 марта в некоторых регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений света, которые продлятся с 8 утра и до конца суток.

Ситуация может измениться, поэтому стоит следить за обновлениями на официальных страницах облэнерго в вашем регионе, сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".

Одна из самых сложных ситуаций со светом в Украине, по данным ДТЭК, сейчас сложилась в Одесской области после масштабных повреждений энергетической инфраструктуры.

"Если в 2022-2024 годах Россия била преимущественно по крупным высоковольтным подстанциям, то в 2025 изменила тактику. Под удары попали распределительные подстанции 110 киловольт: именно они доставляют электроэнергию непосредственно в города. С середины декабря разрушены 34 крупные подстанции — почти половина от их общего количества. Часть объектов атаковали по несколько раз", — пояснили в ДТЭК.

В компании уточнили, что больше всего повреждений получила Одесса и пригород, из-за чего сеть может передать значительно меньше электроэнергии.

"Энергетики уже использовали максимум возможностей для перераспределения нагрузки. Некоторые подстанции работают только с частью оборудования, а новые трансформаторы и выключатели изготавливаются месяцами или даже больше года. Несмотря на это, ремонтные бригады работают непрерывно, чтобы стабилизировать ситуацию", — отметили в ДТЭК.

По этой причине прогнозируемых графиков отключения света в Одесской области на 7 марта нет, поскольку там продолжаются аварийные отключения.

Графики отключения света в Киевской области на 7 марта

График отключения света для 1-3 очередей в Киевской области на 7 марта Фото: ДТЭК

График отключения света для 4-6 очередей в Киевской области на 7 марта Фото: ДТЭК

Графики отключения света в Днепропетровской области на 7 марта

График отключения света для 1-3 очередей в Днепропетровской области на 7 марта Фото: ДТЭК

График отключения света для 4-6 очередей в Днепропетровской области на 7 марта Фото: ДТЭК

