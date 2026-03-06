Графіки відключення свтіла 7 березня: ДТЕК визначив, скільки годин буде відсутня електрика

7 березня у деяких регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень світла, що триватимуть з 8-ї ранку та до кінця доби.

Ситуація може змінитись, тому варто стежити за оновленнями на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні, повідомили у пресслужбі "Укренерго".

Одна з найскладніших ситуацій зі світлом в Україні, за даними ДТЕК, наразі склалась в Одеській області після масштабних пошкоджень енергетичної інфраструктури.

"Якщо у 2022-2024 роках Росія била переважно по великих високовольтних підстанціях, то у 2025 змінила тактику. Під удари потрапили розподільчі підстанції 110 кіловольт: саме вони доставляють електроенергію безпосередньо в міста. Із середини грудня зруйновано 34 великі підстанції — майже половину від їхньої загальної кількості. Частину об'єктів атакували по кілька разів", — пояснили в ДТЕК.

В компанії уточнили, що найбільше пошкоджень зазнала Одеса та передмістя, через що мережа може передати значно менше електроенергії.

"Енергетики вже використали максимум можливостей для перерозподілу навантаження. Деякі підстанції працюють лише з частиною обладнання, а нові трансформатори та вимикачі виготовляються місяцями або навтіь понад рік. Попри це, ремонтні бригади працюють безперервно, щоб стабілізувати ситуацію", — наголосили в ДТЕК.

З цієї причини прогнозованих графіків відключення світла в Одеській област іна 7 березня немає, оскільки там тривають аварійні відключення.

Графіки відключення світла у Київській області на 7 березня

Графік відключення світла для 1-3 черг у Київській області на 7 березня Фото: ДТЕК

Графік відключення світла для 4-6 черг у Київській області на 7 березня Фото: ДТЕК

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 7 березня

Графік відключення світла для 1-3 черг у Дніпропетровській області на 7 березня Фото: ДТЕК

Графік відключення світла для 4-6 черг у Дніпропетровській області на 7 березня Фото: ДТЕК

