Израиль атаковал топливные склады Ирана: между США и союзником возникли разногласия, — Axios

Авиаудары Израиля по топливным складам в Иране вызвали первые серьезные разногласия между Израилем и США с начала войны с Ираном. В Вашингтоне опасаются, что атаки на инфраструктуру могут иметь стратегические последствия — от консолидации иранского общества вокруг власти до нового скачка цен на нефть.

Удары Израиля по 30 иранским топливным складам в субботу вызвали первые существенные разногласия между союзниками с начала войны, сообщили в Axios 9 марта. США обеспокоены тем, что израильские удары по инфраструктуре, которая обслуживает рядовых иранцев, могут сплотить иранское общество вокруг режима и приведет к росту цен на нефть. Израильский чиновник заявил, что послание США Израилю было: "Что за ...?".

Удары израильских ВВС в субботу вызвали крупные пожары в Тегеране. Пламя было видно за много километров, и столица была погружена в густой дым. Армия обороны Израиля заявила, что топливные склады используются иранским режимом для поставки топлива различным потребителям, включая свою армию. Израильский военный чиновник заявил, что удары частично имели целью сказать Ирану прекратить атаки на израильскую гражданскую инфраструктуру.

"Мы не считаем, что это была хорошая идея", — сказал высокопоставленный чиновник США.

Хотя пострадавшие объекты не являются нефтедобывающими, американские чиновники обеспокоены тем, что видеозаписи горящих хранилищ могут напугать нефтяные рынки и еще больше повысить цены на энергоносители.

"Президенту не нравится это нападение. Он хочет сохранить нефть. Он не хочет ее сжигать. И это напоминает людям о растущих ценах на бензин", — сказал советник Трампа изданию Axios.

Хатам аль-Анбия, представитель штаб-квартиры, контролирующей военные операции в Иране, предупредил, что если атаки на нефтяную инфраструктуру Ирана продолжатся, Тегеран может ответить аналогичными ударами по всему региону. Он добавил, что Иран пока не атаковал региональную топливно-энергетическую инфраструктуру, и пригрозил, что если Иран это сделает, то цены на нефть могут достичь 200 долларов за баррель.

Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф, один из высших должностных лиц режима, предупредил, что если нападения на инфраструктуру продолжатся, Иран применит ответные меры "немедленно".

По словам американского чиновника, ожидания США от войны будут рассмотрены между двумя союзниками на высоком политическом уровне.

Напомним, что мировые цены на нефть резко подскочили на фоне войны Соединенных Штатов и Израиля против Ирана. Также повлияли риски для поставок энергоносителей из региона Персидского залива. Эксперты предупреждают, что при такой ситуации цены на нефть могут приблизиться к историческим максимумам или даже превысить их.

Ранее мы также информировали, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) утром 9 марта нанес удар по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Бахрейна — Bapco. В районе Ситра в Бахрейне над НПЗ Bapco прогремели взрывы, после чего над предприятием поднялся густой столб дыма. В то же время с начала войны на Ближнем Востоке силы обороны Бахрейна перехватили почти 300 воздушных атак.