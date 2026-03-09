Ізраїль атакував паливні склади Ірану: між США та союзником виникли розбіжності, — Axios

Авіаудари Ізраїлю по паливних складів в Ірані спричинили перші серйозні розбіжності між Ізраїлем і США від початку війни з Іраном. У Вашингтоні побоюються, що атаки на інфраструктуру можуть мати стратегічні наслідки — від консолідації іранського суспільства навколо влади до нового стрибка цін на нафту.

Удари Ізраїлю по 30 іранських паливних складах у суботу спричинили перші суттєві розбіжності між союзниками з початку війни, повідомили в Axios 9 березня. США стурбовані тим, що ізраїльські удари по інфраструктурі, яка обслуговує пересічних іранців, можуть згуртувати іранське суспільство навколо режиму та призведе до зростання цін на нафту. Ізраїльський чиновник заявив, що послання США Ізраїлю було: "Що за …?".

Удари ізраїльських ВПС у суботу спричинили великі пожежі в Тегерані. Полум'я було видно за багато кілометрів, і столиця була занурена удари в густий дим. Армія оборони Ізраїлю заявила, що паливні склади використовуються іранським режимом для постачання палива різним споживачам, включаючи свою армію. Ізраїльський військовий чиновник заявив, що удари частково мали на меті сказати Ірану припинити атаки на ізраїльську цивільну інфраструктуру.

"Ми не вважаємо, що це була гарна ідея", — сказав високопосадовець США.

Хоча об'єкти, що постраждали, не є нафтовидобувними, американські чиновники стурбовані тим, що відеозаписи палаючих сховищ можуть налякати нафтові ринки та ще більше підвищити ціни на енергоносії.

"Президенту не подобається цей напад. Він хоче зберегти нафту. Він не хоче її спалювати. І це нагадує людям про зростаючs ціни на бензин", — сказав радник Трампа виданню Axios.

Хатам аль-Анбія, речник штаб-квартири, що контролює військові операції в Ірані, попередив, що якщо атаки на нафтову інфраструктуру Ірану продовжаться, Тегеран може відповісти аналогічними ударами по всьому регіону. Він додав, що Іран поки що не атакував регіональну паливно-енергетичну інфраструктуру, і пригрозив, що якщо Іран це зробить, то ціни на нафту можуть досягти 200 доларів за барель.

Спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф, один з найвищих посадовців режиму, попередив, що якщо напади на інфраструктуру продовжаться, Іран застосує відповідні заходи "негайно".

За словами американського чиновника, очікування США від війни будуть розглянуті між двома союзниками на високому політичному рівні.

Нагадаємо, що світові ціни на нафту різко підскочили на тлі війни Сполучених Штатів та Ізраїлю проти Ірану. Також вплинули ризики для постачання енергоносіїв із регіону Перської затоки. Експерти попереджають, що за такої ситуації ціни на нафту можуть наблизитися до історичних максимумів або навіть перевищити їх.

Раніше ми також інформували, що Корпус вартових ісламської революції (КВІР) уранці 9 березня завдав удару по одному з найбільших нафтопереробних заводів Бахрейну – Bapco. У районі Сітра в Бахрейні над НПЗ Bapco пролунали вибухи, після чого над підприємством піднявся густий стовп диму. Водночас із початку війни на Близькому Сході сили оборони Бахрейну перехопили майже 300 повітряних атак.