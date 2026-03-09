Графики отключений света на 10 марта: кому будут отключать электроэнергию во вторник

Во вторник, 10 марта, в Украине вводятся графики почасовых отключений света из-за состояния энергосистемы. Однако кое-где электричество не будут выключать вообще.

Отключения традиционно коснутся как бытовых, так и промышленных потребителей, для которых будут действовать графики ограничения мощности. В ДТЭК обнародовали графики для Днепропетровской и Киевской областей.

Ограничения света в Украине продолжаются из-за последствий предыдущих российских обстрелов ракетами и дронами энергетической инфраструктуры. Графики будут действовать в части областей в период с 08:00 часов до конца суток, сообщили в "Укрэнерго".

Однако в течение суток время и объем ограничений могут меняться в зависимости от состояния энергосистемы. Точную информацию об этом можно узнать на страницах и сайтах облэнерго по конкретным регионам и адресам. Граждан призывают потреблять энергию экономно.

Відео дня

Графики отключения света в Киевской области на 10 марта

На Киевщине во вторник большинство очередей будут со светом весь день. У тех потребителей, кому будут выключать электричество, света не будет от 2 до 3 часов в течение суток.

Графики отключения света в Киевской области на 10 марта для 1-3 групп

Графики отключения света в Киевской области на 10 марта для 4-6 групп

Графики отключения света в Днепропетровской области на 10 марта

Во вторник на Днепропетровщине будут выключать свет для большинства групп потребителей. Ограничения будут вводить на 2-3,5 часа в течение суток, сообщили в ДТЭК.

Графики отключения света в Днепропетровской области на 10 марта для 1-3 групп

Графики отключения света в Днепропетровской области на 10 марта для 4-6 групп

Отключение света в Одесской области 10 марта

По состоянию на вечер понедельника, 9 марта, в Одессе и некоторых районных центрах продолжают действовать экстренные отключения света из-за российских атак, говорится на сайте ДТЭК. Поэтому графики почасовых отключений не действуют.

В Киеве во вторник будут продолжать действовать графики индивидуальных отключений света. Их можно найти в чатботе ДТЭК "Киевские электросети", а также в мобильном приложении "Киев Цифровой", сообщили в компании.

Напомним, 6 марта в ДТЭК объяснили, почему в Одесской области долго нет света: ситуация в регионе одна из самых сложных по Украине.

В начале марта издание Pravda.sk сообщало, что словацкое правительство официально прекращает аварийные поставки электроэнергии для Украины.