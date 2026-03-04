Правительство Фицо официально прекращает аварийные поставки электроэнергии для Украины: подробности

Словацкая государственная компания SEPS разорвет контракт на аварийную поставку электроэнергии с украинским оператором. Соответствующее решение было принято после заседания правительства в Братиславе.

Генеральный директор SEPS Мартин Магат заявил, что Киев в последний раз использовал экстренные поставки из Словакии, но добавил, что отмена контракта не будет иметь никаких санкционных последствий для Словакии. Об этом сообщает издание Pravda.sk.

Он добавил, что Украина снова обращалась за аварийными поставками, но их не получила. По словам господина Магата, сейчас разрыв контракта является решением правительства, которое госкомпания планирует выполнить.

"Вопрос не в том, имеем ли мы отношение к этому или нет", — сказал чиновник.

В то же время гендиректор SEPS заверил, что стандартная коммерческая торговля электроэнергией между странами остается неизменной. Также, по словам чиновника, речь не идет о полной остановке поставок электроэнергии, а лишь того избытка, который идет на стабилизацию энергосистемы Украины.

Відео дня

"Мы категорически отвергаем то, что прекратим любую передачу электроэнергии в Украину", — заявил глава SEPS.

Журналисты пишут, что предложение о расторжении контракта подал премьер-министр Роберт Фицо, и правительство утвердило его на сегодняшней сессии. В резолюции также было приказано министру финансов принять меры против SEPS для немедленного прекращения действия контракта с Укрэнерго на аварийную поставку электроэнергии.

Ранее Фокус сообщал, что Фицо угрожает Украине прекратить поставки электроэнергии. Он заявил, что Украина должна возобновить транзит российской нефти, а в случае отказа — угрожает остановить экстренные поставки электроэнергии Украине в тот же день".

Впоследствии стало известно, как остановка поставок повлияет на энергетику Украины. Как объясняют в НЭК "Укрэнерго", такие поставки использовались редко и в очень ограниченном объеме, поэтому их отсутствие не повлияет на работу энергосистемы.