Уряд Фіцо офіційно припиняє аварійне постачання електроенергії для України: подробиці

Словацька державна компанія SEPS розірве контракт на аварійне постачання електроенергії з українським оператором. Відповідне рішення було прийнято після засідання уряду в Братиславі.

Генеральний директор SEPS Мартін Магат заявив, що Київ востаннє використовував екстрені поставки зі Словаччини, але додав, що скасування контракту не матиме жодних санкційних наслідків для Словаччини. Про це повідомляє видання Pravda.sk.

Він додав, що Україна знову зверталася за аварійними постачаннями, але їх не отримала. За словами пана Магата, наразі розрив контракту є рішенням уряду, яке держкомпанія планує виконати.

"Питання не в тому, чи маємо ми стосунок до цього чи ні", — сказав посадовець.

Водночас гендиректор SEPS запевнив, що стандартна комерційна торгівля електроенергією між країнами залишається незмінною. Також, за словами урядовця, мова не йде про повну зупинку постачання електроенергії, а лише того надлишку, який йде на стабілізацію енергосистеми України.

"Ми категорично відкидаємо те, що припинимо будь-яку передачу електроенергії до України", — заявив голова SEPS.

Журналісти пишуть, що пропозицію про розірвання контракту подав прем'єр-міністр Роберт Фіцо, і уряд затвердив її на сьогоднішній сесії. У резолюції також було наказано міністру фінансів вжити заходів проти SEPS для негайного припинення чинності контракту з Укренерго на аварійне постачання електроенергії.

Раніше Фокус повідомляв, що Фіцо погрожує Україні припинити постачання електроенергії. Він заявив, що Україна має відновити транзит російської нафти, а у випадку відмови — погрожує зупинити екстрене постачання електроенергії Україні того ж дня".

Згодом стало відомо, як зупинка поставок вплине на енергетику України. Як пояснюють в НЕК "Укренерго", такі поставки використовувалися рідко та в дуже обмеженому обсязі, тому їх відсутність не вплине на роботу енергосистеми.