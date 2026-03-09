Графіки відключень світла на 10 березня: кому вимикатимуть електроенергію у вівторок

У вівторок, 10 березня, в Україні запроваджуються графіки погодинних відключень світла через стан енергосистеми. Проте подекуди електрику не вимикатимуть узагалі.

Відключення традиційно торкнуться як побутових, так і промислових споживачів, для яких діятимуть графіки обмеження потужності. У ДТЕК оприлюднили графіки для Дніпропетровської та Київської областей.

Обмеження світла в Україні тривають через наслідки попередніх російських обстрілів ракетами та дронами енергетичної інфраструктури. Графіки діятимуть у частині областей у період з 08:00 години до кінця доби, повідомили в "Укренерго".

Однак упродовж доби час та обсяг обмежень можуть змінюватися залежно від стану енергосистеми. Точну інформацію про це можна дізнатися на сторінках та сайтах обленерго за конкретними регіонами та адресами. Громадян закликають споживати енергію ощадливо.

Відео дня

Графіки відключення світла у Київській області на 10 березня

На Київщині у вівторок більшість черг будуть зі світлом увесь день. У тих споживачів, кому вимикатимуть електрику, світла не буде від 2 до 3 годин упродовж доби.

Графіки відключення світла у Київській області на 10 березня для 1-3 груп

Графіки відключення світла у Київській області на 10 березня для 4-6 груп

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 10 березня

У вівторок на Дніпропетровщині вимикатимуть світло для більшості груп споживачів. Обмеження запроваджуватимуть на 2-3,5 години упродовж доби, повідомили у ДТЕК.

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 10 березня для 1-3 груп

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 10 березня для 4-6 груп

Відключення світла в Одеській області 10 березня

Станом на вечір понеділка, 9 березня, в Одесі та деяких районних центрах продовжують діяти екстрені відключення світла через російські атаки, йдеться на сайті ДТЕК. Тому графіки погодинних відключень не діють.

У Києві у вівторок продовжуватимуть діяти графіки індивідуальних відключень світла. Їх можна знайти у чатботі ДТЕК "Київські електромережі", а також у мобільному застосунку "Київ Цифровий", повідомили у компанії.

Нагадаємо, 6 березня у ДТЕК пояснили, чому в Одеській області довго немає світла: ситуація у регіоні одна з найскладніших по Україні.

На початку березня видання Pravda.sk повідомляло, що словацький уряд офіційно припиняє аварійне постачання електроенергії для України.