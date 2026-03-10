Рынки отреагировали мгновенно: нефть обвалилась после прогноза Трампа по Ирану, — Reuters

Мировые цены на нефть резко упали после того, как президент США Дональд Трамп спрогнозировал скорое завершение войны США и Израиля против Ирана. Рынок отреагировал падением цен на нефть почти на 7%, поскольку инвесторы уменьшили опасения относительно перебоев с ее поставками.

Цены на нефть во вторник упали на 7% после того, как на предыдущей сессии они взлетели до более чем трехлетнего максимума, сообщило информационное агентство Reuters.

Причиной стало то, что президент США Дональд Трамп предсказал: война на Ближнем Востоке может вскоре закончиться. Это уменьшило беспокойство относительно длительных перебоев в поставках нефти.

Ранее, в понедельник, цена на нефть выросла до более 119 долларов за баррель. Это стало самым высоким показателем с середины 2022 года, поскольку сокращение поставок Саудовской Аравией и другими производителями вызвало опасения относительно серьезных перебоев.

В понедельник в интервью CBS News Трамп заявил, что, по его мнению, война против Ирана "завершена", и Вашингтон "значительно опережает" ее первоначальные ожидаемые сроки в четыре-пять недель.

"Очевидно, что комментарии Трампа о кратковременной войне успокоили рынки. Хотя вчера была чрезмерная реакция на рост, мы считаем, что сегодня наблюдается чрезмерная реакция на снижение", — сказал Сувро Саркар, руководитель группы энергетического сектора DBS Bank.

В ответ на Трампа, Корпус стражей Исламской революции Ирана заявил, что Иран сам "определит конец войны". Они предупредили, что Тегеран не позволит экспортировать "ни одного литра нефти" из региона, если атаки США и Израиля будут продолжаться.

Между тем, по данным нескольких источников, Трамп рассматривает возможность ослабления нефтяных санкций против России. Также он пойдет на высвобождение экстренных запасов сырой нефти в рамках пакета мер, направленных на сдерживание резкого роста цен.

"Обсуждение по ослаблению санкций на российскую нефть, комментарии Дональда Трампа, которые намекают на то, что конфликт может в конце концов деэскалироваться и возможность использования странами G7 стратегических запасов нефти — все это указывает на одно и то же сообщение: что баррели нефти будут продолжать поступать на рынок", — сказала Приянка Сачдева, аналитик Phillip Nova, во вторник.

Goldman Sachs заявил, что поскольку ситуация остается нестабильной, он не меняет свой прогноз. Цены на нефть Brent будут на уровне 66 долларов за баррель в четвертом квартале 2026 года и WTI — на уровне 62 долларов за баррель.

Страны G7 заявили в понедельник, что готовы принять "необходимые меры" в ответ на рост мировых цен на нефть. Но они не взяли на себя обязательств по высвобождению экстренных резервов.

"Как только трейдеры почувствовали, что маршруты поставок все еще можно поддерживать, начальная паника, которая вчера подняла цены выше отметки в 100 долларов, начала угасать, и цены на нефть быстро откатились", — добавила Приянка Сачдева.

Ранее мы также информировали, что вечером 9 марта состоялся телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что стороны обсуждали ситуацию вокруг Ирана, Венесуэлы и Украины. Дональд Трамп, комментируя разговор, отметил, что Путин пытается "быть полезным" в контексте войны на Ближнем Востоке.