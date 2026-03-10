Ринки відреагували миттєво: нафта обвалилася після прогнозу Трампа щодо Ірану, — Reuters

Світові ціни на нафту різко впали після того, як президент США Дональд Трамп спрогнозував швидке завершення війни США та Ізраїлю проти Ірану. Ринок відреагував падінням цін на нафту майже на 7%, оскільки інвестори зменшили побоювання щодо перебоїв із її постачанням.

Ціни на нафту у вівторок впали на 7% після того, як на попередній сесії вони злетіли до більш ніж трирічного максимуму, повідомило інформаційне агентство Reuters.

Причиною стало те, що президент США Дональд Трамп передбачив: війна на Близькому Сході може незабаром закінчитися. Це зменшило занепокоєння щодо тривалих перебоїв у постачанні нафти.

Раніше, у понеділок, ціна на нафту зросла до понад 119 доларів за барель. Це стало найвищим показником з середини 2022 року, оскільки скорочення поставок Саудівською Аравією та іншими виробниками викликало побоювання щодо серйозних перебоїв.

У понеділок в інтерв'ю CBS News Трамп заявив, що, на його думку, війна проти Ірану "завершена", і Вашингтон "значно випереджає" її початкові очікувані терміни в чотири-п'ять тижнів.

"Очевидно, що коментарі Трампа про короткочасну війну заспокоїли ринки. Хоча вчора була надмірна реакція на зростання, ми вважаємо, що сьогодні спостерігається надмірна реакція на зниження", — сказав Сувро Саркар, керівник групи енергетичного сектору DBS Bank.

У відповідь на Трампа, Корпус вартових Ісламської революції Ірану заявив, що Іран сам "визначить кінець війни". Вони попередили, що Тегеран не дозволить експортувати "жодного літра нафти" з регіону, якщо атаки США та Ізраїлю продовжуватимуться.

Тим часом, за даними кількох джерел, Трамп розглядає можливість послаблення нафтових санкцій проти Росії. Також він піде на вивільнення екстрених запасів сирої нафти в рамках пакету заходів, спрямованих на стримування різкого зростання цін.

«Обговорення щодо послаблення санкцій на російську нафту, коментарі Дональда Трампа, які натякають на те, що конфлікт може зрештою деескалюватися та можливість використання країнами G7 стратегічних запасів нафти – все це вказує на одне й те саме повідомлення: що барелі нафти продовжуватимуть надходити на ринок", — сказала Пріянка Сачдева, аналітик Phillip Nova, у вівторок.

Goldman Sachs заявив, що оскільки ситуація залишається нестабільною, він не змінює свій прогноз. Ціни на нафту Brent будуть на рівні 66 доларів за барель у четвертому кварталі 2026 року та WTI — на рівні 62 доларів за барель.

Країни G7 заявили в понеділок, що готові вжити "необхідних заходів" у відповідь на зростання світових цін на нафту. Але вони не взяли на себе зобов’язань щодо вивільнення екстрених резервів.

"Як тільки трейдери відчули, що маршрути постачання все ще можна підтримувати, початкова паніка, яка вчора підняла ціни вище позначки в 100 доларів, почала згасати, і ціни на нафту швидко відкотилися", — додала Пріянка Сачдева.

Нагадаємо, що Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив, що саме Тегеран визначатиме момент завершення війни. У заяві КВІР наголосили, що майбутній баланс сил у регіоні залежить від рішень іранських військових, а не від дій США. Водночас іранська сторона попередила, що не дозволить експортувати нафту з регіону, якщо удари США та Ізраїлю продовжаться.

Раніше ми також інформували, що увечері 9 березня відбулася телефонна розмова Дональда Трампа та Володимира Путіна. Помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що сторони обговорювали ситуацію навколо Ірану, Венесуели та України. Дональд Трамп, коментуючи розмову, зазначив, що Путін намагається "бути корисним" у контексті війни на Близькому Сході.