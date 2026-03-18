Могут прийти домой и спросить про доходы: в Украине стартует новое обследование

С марта по июнь 2026 года в Украине проходит обследование доходов и условий жизни. Оно базируется на европейской методологии EU-SILC и исследует вопросы бедности, распределения доходов, а также условий жизни разных социально-демографических групп населения.

В ходе обследования планируется опрос более 18 тысяч домохозяйств в 22 регионах, включая Киев. Там, где продолжаются боевые действия и на временно оккупированных территориях обследование не проводится, сообщает Telegraf.

Ресурс уточняет, что отобранные для опроса семьи заменить другими будет нельзя, поскольку именно их ответы повлияют на результаты.

Кто проводит обследование?

Обследование проводят территориальные органы Государственной службы статистики Украины (Госстата).

Госстат является специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти в сфере статистики, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины и принимает участие в формировании государственной политики в сфере статистики и обеспечивает ее реализацию.

Проводить опрос будет интервьюер, который должен иметь при себе служебное удостоверение и документы, подтверждающие его личность. Формат опроса согласовывается заранее.

О чем будут спрашивать?

Как сообщили в Госстате, анкеты обследования содержат несколько категорий:

вопросы социально-демографических характеристик членов домохозяйств (пол, дата рождения, семейное положение, страна рождения, гражданство и т.п.);

отдельная характеристика лиц в возрасте 16 лет и старше (занятость, опыт работы, здоровье, образование, качество жизни и т.п.);

вопросы о жилье, доходах, материальном положении, сельскохозяйственной деятельности.

Как пройти опрос?

Пройти опрос смогут домохозяйства, попавшие в выборку:

самостоятельно с помощью компьютера, планшета, смартфона на портале официальной статистики с помощью кнопки "Пройти опрос" в разделе "Респондентам"/"Опрос населения" или по ссылке: https://survey.stat.gov.ua/client?

по телефону;

личное интервью со специалистом по интервью во время его визита.

Является ли информация конфиденциальной?

Вся информация, полученная от респондентов этого обследования, конфиденциальна.

Нарушение конфиденциальности сотрудниками органами Госстата преследуется действующим законодательством и влечет дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность.

Для чего нужно это обследование?

По результатам обследования EU-SILC получается информация о жилищных условиях, материальном положении, неравенстве доходов, качестве жизни, уровне бедности различных социально-демографических групп населения и т.д.

Эти данные необходимы для формирования и реализации государственной политики, направленной на преодоление бедности, повышение уровня жизни и усиление социальной защиты населения, а также международных сравнений.

