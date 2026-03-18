Можуть прийти додому і запитати про доходи: в Україні стартує нове обстеження

З березня по червень 2026 року в Україні проходить обстеження доходів та умов життя громадян. Воно базується на європейській методології EU-SILC і досліджує питання бідності, розподілу доходів, а також умов життя різних соціально-демографічних груп населення.

Під час обстеження планують опитати понад 18 тисяч домогосподарств у 22 регіонах, включно з Києвом. Там, де тривають бойові дії і на тимчасово окупованих територіях обстеження не проводиться, повідомляє Telegraf.

Ресурс уточнює, що відібрані для опитування сім'ї замінити іншими буде не можна, оскільки саме їхні відповіді вплинуть на результати.

Хто проводить обстеження?

Обстеження проводять територіальні органи Державної служби статистики України (Держстату).

Держстат є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері статистики, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України та бере участь у формуванні державної політики у сфері статистики і забезпечує її реалізацію.

Проводити опитування буде інтерв'юер, який повинен мати при собі службове посвідчення та документи, що підтверджують його особу. Формат опитування узгоджується заздалегідь.

Про що питатимуть?

Як повідомили в Держстаті, анкети обстеження містять кілька категорій:

питання соціально-демографічних характеристик членів домогосподарств (стать, дата народження, сімейний стан, країна народження, громадянство тощо);

окрема характеристика осіб віком 16 років і старше (зайнятість, досвід роботи, здоров'я, освіта, якість життя тощо);

питання про житло, доходи, матеріальне становище, сільськогосподарську діяльність.

Як пройти опитування?

Пройти опитування зможуть домогосподарства, які потрапили до вибірки:

самостійно за допомогою комп'ютера, планшета, смартфона на порталі офіційної статистики за допомогою кнопки "Пройти опитування" в розділі "Респондентам"/"Опитування населення" або за посиланням: https://survey.stat.gov.ua/client?

за телефоном;

особисте інтерв'ю з фахівцем з інтерв'ю під час його візиту.

Чи є інформація конфіденційною?

Уся інформація, отримана від респондентів цього обстеження, конфіденційна.

Порушення конфіденційності співробітниками органами Держстату переслідується чинним законодавством і тягне за собою дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність.

Для чого потрібне це обстеження?

За результатами обстеження EU-SILC отримують інформацію про житлові умови, матеріальне становище, нерівність доходів, якість життя, рівень бідності різних соціально-демографічних груп населення тощо. Ці дані необхідні для формування та реалізації державної політики, спрямованої на подолання бідності, підвищення рівня життя та посилення соціального захисту населення, а також міжнародних порівнянь.

