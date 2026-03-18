Графики отключения света 19 марта: кому будут выключать электроэнергию дважды в сутки

19 марта во всех регионах Украины вводятся почасовые отключения электроэнергии и ограничения мощности для промышленных предприятий. В некоторых районах свет будут выключать до двух раз в сутки, а для отдельных подгрупп электроснабжение будет доступно в течение всего дня.

Как сообщает НЭК "Укрэнерго" на своей странице в Telegram, 19 марта с 08:00 до 21:00 во всех регионах Украины будут действовать графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленных потребителей.

Отмечается, что у некоторых подгрупп электроснабжение будет отсутствовать в течение всего дня, тогда как другие получат электроэнергию один или два раза в сутки. Причиной введения таких ограничений являются последствия ракетно-дронных атак со стороны России, которые привели к повреждениям энергетической инфраструктуры.

В "Укрэнерго" напомнили, что ситуация в энергосистеме остается динамичной, поэтому время и объем отключений может меняться. Подробная информация о графиках для конкретного адреса доступна на официальных страницах облэнерго в каждом регионе. Потребителям рекомендуют использовать электроэнергию максимально экономно во время подачи по графику.

Отдельно компания ДТЭК обнародовала графики отключений для Киевской, Одесской и Днепропетровской областей. Так, в Киевской области свет будут выключать один раз в сутки, тогда как в Днепропетровской и Одесской областях возможны двукратные отключения. В городе Одесса графики отключений не применяются, ограничения касаются только Одесской области.

Зато в Киеве 19 марта будут действовать индивидуальные графики подачи электроэнергии с 08:00 до 21:00. Они доступны на сайте и чат-боте ДТЭК Киевские электросети, а также в приложении "Киев Цифровой", предыдущие графики и очереди не применяются.

Сообщение на сайте ДТЭК относительно отключений света в Киеве 19 марта Фото: Скриншот

По данным "Львовоблэнерго", на территории Львовской области отключения состоятся один раз в сутки, согласно утвержденному графику.

Компании призывают жителей следить за обновлениями в Telegram-каналах облэнерго, чтобы получать актуальную информацию о возможных изменениях графиков и ограничений.

Графики отключения света в Киевской области на 19 марта

Графики отключения света в Киевской области на 19 марта Фото: ДТЭК

Графики отключения света в Киевской области на 19 марта Фото: ДТЭК

Графики отключения света в Одесской области на 19 марта

Графики отключения света в Одесской области на 19 марта Фото: ДТЭК

Графики отключения света в Одесской области на 19 марта Фото: ДТЭК

Графики отключения света в Днепропетровской области на 19 марта

Графики отключения света в Днепропетровской области на 19 марта Фото: ДТЭК

Графики отключения света в Днепропетровской области на 19 марта Фото: ДТЭК

Графики отключения света во Львовской области на 19 марта

Графики отключения света во Львовской области на 19 марта Фото: Львовоблэнерго

Напомним, что 18 марта в Киеве действовали графики отключения электроэнергии с индивидуальным распределением по домам из-за повреждения электросетей. Из-за неравномерной нагрузки и погодных условий некоторые дома получали свет по собственным графикам, а в отдельных районах применялись экстренные отключения.

Также Фокус писал, что основной причиной введения отключений 18 марта стала совокупность факторов, которые осложнили работу энергосистемы. Среди них — снижение солнечного излучения, ранний ремонт двух атомных блоков, падение температуры, снижение эффективности солнечных электростанций и ограничение экспорта электроэнергии из Венгрии и Словакии.