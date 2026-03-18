Графіки відключення світла 19 березня: кому вимикатимуть електроенергію двічі на добу

19 березня в усіх регіонах України запроваджуються погодинні відключення електроенергії та обмеження потужності для промислових підприємств. У деяких районах світло вимикатимуть до двох разів на добу, а для окремих підгруп електропостачання буде доступне протягом усього дня.

Як повідомляє НЕК "Укренерго" на своїй сторінці в Telegram, 19 березня з 08:00 до 21:00 у всіх регіонах України діятимуть графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промислових споживачів.

Зазначається, що у деяких підгруп електропостачання буде відсутнє протягом усього дня, тоді як інші отримають електроенергію один або два рази на добу. Причиною запровадження таких обмежень є наслідки ракетно-дронових атак з боку Росії, які призвели до пошкоджень енергетичної інфраструктури.

В "Укренерго" нагадали, що ситуація в енергосистемі залишається динамічною, тож час і обсяг відключень може змінюватися. Детальна інформація щодо графіків для конкретної адреси доступна на офіційних сторінках обленерго у кожному регіоні. Споживачам рекомендують використовувати електроенергію максимально ощадливо під час подачі за графіком.

Окремо компанія ДТЕК оприлюднила графіки відключень для Київської, Одеської та Дніпропетровської областей. Так, у Київській області світло вимикатимуть один раз на добу, тоді як у Дніпропетровській та Одеській областях можливі дворазові відключення. У місті Одеса графіки відключень не застосовуються, обмеження стосуються лише Одеської області.

Натомість у Києві 19 березня діятимуть індивідуальні графіки подачі електроенергії з 08:00 до 21:00. Вони доступні на сайті та чат-боті ДТЕК Київські електромережі, а також у застосунку "Київ Цифровий", попередні графіки та черги не застосовуються.

Повідомлення на сайті ДТЕК стосовно відключень світла у Києві 19 березня Фото: Скриншот

За даними "Львівобленерго", на території Львівської області відключення відбудуться один раз на добу, згідно з затвердженим графіком.

Компанії закликають мешканців стежити за оновленнями в Telegram-каналах обленерго, аби отримувати актуальну інформацію про можливі зміни графіків та обмежень.

Графіки відключення світла у Київській області на 19 березня

Графіки відключення світла у Київській області на 19 березня Фото: ДТЕК

Графіки відключення світла у Одеській області на 19 березня

Графіки відключення світла у Одеській області на 19 березня Фото: ДТЕК

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 19 березня

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 19 березня Фото: ДТЕК

Графіки відключення світла у Львівській області на 19 березня

Нагадаємо, що 18 березня в Києві діяли графіки відключення електроенергії з індивідуальним розподілом по будинках через пошкодження електромереж. Через нерівномірне навантаження та погодні умови деякі будинки отримували світло за власними графіками, а в окремих районах застосовувалися екстрені відключення.

Також Фокус писав, що основною причиною запровадження відключень 18 березня стала сукупність факторів, які ускладнили роботу енергосистеми. Серед них — зниження сонячного випромінювання, ранній ремонт двох атомних блоків, падіння температури, зниження ефективності сонячних електростанцій та обмеження експорту електроенергії з Угорщини та Словаччини.