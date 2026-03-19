Графики отключения электроэнергии 20 марта: у кого не будут выключать свет в эту пятницу

Во всех регионах Украины 20 марта, в пятницу, будут действовать графики отключений электроэнергии с 08:00 до 22:00. В частности, в этот день свет будут выключать не более чем на 3 часа, а у большинства потребителей он будет доступен в течение всего дня.

Как сообщает НЭК "Укрэнерго", для обычных потребителей ограничения будут применяться с 8:00 до 22:00, а для промышленных — на два часа дольше, то есть до 00:00. Причиной введения графиков стали последствия атак российских военных на энергетические объекты нашей страны.

Несмотря на заранее обнародованные графики, в "Укрэнерго" предупреждают, что ситуация в энергетике Украины может меняться, поэтому потребителям следует рассчитывать на возможные изменения в отключениях.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте ее экономно", — говорится в сообщении.

Кроме этого, компания ДТЭК уже обнародовала детальные графики отключений на 20 марта для Киевской, Днепропетровской и Одесской областей. Зато в столице в этот день будут действовать индивидуальные ограничения, которые можно отследить на сайте и чат-боте ДТЭК Киевские электросети, а также в приложении "Киев Цифровой".

"Предыдущие графики и очереди не действуют", — отметили в сообщении.

Графики отключения света в Киеве на 20 марта Фото: Скриншот

Из обнародованных графиков видно, что в Киевской и Одесской областях свет у большинства пользователей не будут выключать, а у некоторых могут быть ограничения до 3 часов. Зато у некоторых жителей Днепропетровской области это время "без света" может быть разделено на два отключения в течение дня.

В Николаевской области в пятницу, по данным облэнерго, ограничения будут действовать с 17:00 до 21:00. Примерно по 3 часа света не будет только в трех очередях.

Графики отключения света в Киевской области на 20 марта

Графики отключения света в Киевской области на 20 марта Фото: ДТЭК

Графики отключения света в Киевской области на 20 марта Фото: ДТЭК

Графики отключения света в Одесской области на 20 марта

Графики отключения света в Одесской области на 20 марта Фото: ДТЭК

Графики отключения света в Одесской области на 20 марта Фото: ДТЭК

Графики отключения света в Днепропетровской области на 20 марта

Графики отключения света в Днепропетровской области на 20 марта Фото: ДТЭК

Графики отключения света в Днепропетровской области на 20 марта Фото: ДТЭК

Отключение света в Украине — в ДТЭК назвали причины введения графиков

На своей странице в Telegram компания ДТЭК объяснила, почему в Украине снова происходят отключения электроэнергии. В частности, сейчас в стране действуют ограничения подачи электричества:

для населения введены графики отключений;

для предприятий — ограничение мощности;

а в некоторых регионах возможны аварийные отключения.

Как уточнили в ведомстве, главной причиной введения отключений является повреждение объектов энергосистемы, которые необходимы для передачи электроэнергии. И именно поэтому система не может обеспечить достаточное количество электричества для всех потребителей.

Дополнительно на ситуацию влияет холодная и пасмурная погода, которая уменьшает производство электроэнергии на солнечных станциях. Кроме того, некоторые атомные энергоблоки сейчас находятся на плановых ремонтах.

"Ситуация может меняться в течение дня. Точный график отключений советуем проверять на сайте вашего оператора системы распределения, в чат-боте, в соцсетях ДТЭК или в приложении "Киев Цифровой". Энергетики делают все возможное, чтобы стабилизировать подачу света, и свет держится", — добавили в ДТЭК.

Напомним, что в ночь на 14 марта россияне осуществили массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Киева и области. Более того, в результате этого в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Черкасской и Кировоградской областях ввели экстренные отключения света.

Также Фокус писал, что, по данным ДТЭК, 18 марта после недолгого перерыва в Киеве снова ввели графики отключения электроэнергии. Позже в этот же день стало известно о введении ограничений во всех регионах Украины.