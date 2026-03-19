Графіки відключення електроенергії 20 березня: у кого не вимикатимуть світло цієї п'ятниці

У всіх регіонах України 20 березня, у п’ятницю, діятимуть графіки відключень електроенергії з 08:00 до 22:00. Зокрема, цього дня світло вимикатимуть не більше ніж на 3 години, а в більшості споживачів воно буде доступне протягом усього дня.

Як повідомляє НЕК "Укренерго", для звичайних споживачів обмеження застосовуватимуться з 8:00 до 22:00, а для промислових – на дві години довше, тобто до 00:00. Причиною запровадження графіків стали наслідки атак російських військових на енергетичні об’єкти нашої країни.

Попри заздалегідь оприлюднені графіки, в "Укренерго" попереджають, що ситуація в енергетиці України може змінюватися, тому споживачам слід розраховувати на можливі зміни у відключеннях.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", – йдеться в дописі.

Окрім цього, компанія ДТЕК уже оприлюднила детальні графіки відключень на 20 березня для Київської, Дніпропетровської та Одеської областей. Натомість у столиці цього дня діятимуть індивідуальні обмеження, які можна відстежити на сайті та чат-боті ДТЕК Київські електромережі, а також у застосунку "Київ Цифровий".

"Попередні графіки та черги не діють", – зауважили у повідомленні.

Графіки відключення світла у Києві на 20 березня Фото: Скриншот

З оприлюднених графіків видно, що у Київській та Одеській областях світло у більшості користувачів не вимикатимуть, а у деяких можуть бути обмеження до 3 годин. Натомість у деяких мешканців Дніпропетровської області цей час "без світла" може бути розділений на два відключення протягом дня.

У Миколаївській області у п’ятницю, за даними обленерго, обмеження діятимуть з 17:00 до 21:00. Приблизно по 3 години світла не буде лише у трьох підчергах.

Графіки відключення світла у Київській області на 20 березня

Графіки відключення світла у Київській області на 20 березня Фото: ДТЕК

Графіки відключення світла у Київській області на 20 березня Фото: ДТЕК

Графіки відключення світла у Одеській області на 20 березня

Графіки відключення світла у Одеській області на 20 березня Фото: ДТЕК

Графіки відключення світла у Одеській області на 20 березня Фото: ДТЕК

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 20 березня

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 20 березня Фото: ДТЕК

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 20 березня Фото: ДТЕК

Відключення світла в Україні — у ДТЕК назвали причини запровадження графіків

На своїй сторінці в Telegram компанія ДТЕК пояснила, чому в Україні знову відбуваються відключення електроенергії. Зокрема, наразі в країні діють обмеження подачі електрики:

для населення введені графіки відключень;

для підприємств — обмеження потужності;

а в деяких регіонах можливі аварійні вимкнення.

Як уточнили у відомстві, головною причиною запровадження відключень є пошкодження об’єктів енергосистеми, які необхідні для передачі електроенергії. І саме через це система не може забезпечити достатню кількість електрики для всіх споживачів.

Додатково на ситуацію впливає холодна та похмура погода, яка зменшує виробництво електроенергії на сонячних станціях. Крім того, деякі атомні енергоблоки наразі знаходяться на планових ремонтах.

"Ситуація може змінюватися протягом дня. Точний графік відключень радимо перевіряти на сайті вашого оператора системи розподілу, у чат-боті, у соцмережах ДТЕК або у застосунку "Київ Цифровий". Енергетики роблять усе можливе, щоб стабілізувати подачу світла, і світло тримається", — додали у ДТЕК.

Нагадаємо, що в ніч на 14 березня росіяни здійснили масовану атаку на енергетичну інфраструктуру Києва та області. Ба більше, внаслідок цього в Київській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Черкаській та Кіровоградській областях запровадили екстрені відключення світла.

Також Фокус писав, що, за даними ДТЕК, 18 березня після недовгої перерви у Києві знову запровадили графіки відключення електроенергії. Пізніше цього ж дня стало відомо про введення обмежень у всіх регіонах України.