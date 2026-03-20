Отключение света 21 марта: в каких регионах Украины будут действовать графики в эту субботу

В субботу, 21 марта по всей Украине в течение дня будут действовать ограничения электроснабжения для населения и бизнеса. В частности, отключения продлятся не более 4 часов.

Как сообщает НЭК "Укрэнерго", в субботу с 08:00 до 22:00 во всех регионах будут применять почасовые отключения света для бытовых потребителей, а также ограничения мощности для предприятий. Такие меры необходимы из-за последствий предыдущих ракетных и дроновых атак по энергетической инфраструктуре.

Энергетики отмечают, что ситуация может меняться, поэтому жителям советуют следить за обновлениями на официальных страницах своих облэнерго. В периоды, когда электроэнергия есть, украинцев просят использовать ее экономно.

Кроме того, компания ДТЭК уже обнародовала графики отключений для Киевской, Днепропетровской и Одесской областей. В то же время в Одессе ограничения не будут применять в самом городе, они будут касаться только области. Ожидается, что свет будут выключать один раз в сутки, а продолжительность отключений не будет превышать четырех часов.

Отдельно определен порядок для Киева. В частности, в столице в этот день с 17:00 до 22:00 будут действовать индивидуальные графики подачи электроэнергии, чтобы жители могли лучше планировать свой день.

"Они доступны на сайте и чат-боте ДТЭК Киевские электросети, а также в приложении "Киев Цифровой". Предыдущие графики и очереди не действуют", — отметили в ДТЭК.

Графики отключения света в Киеве на 21 марта

Графики отключения света в Киевской области на 21 марта

Графики отключения света в Днепропетровской области на 21 марта

Графики отключения света в Одесской области на 21 марта

Ранее Фокус писал, что, по словам народного депутата Алексея Кучеренко, в Одессе возникла критическая ситуация с электроснабжением из-за серьезных повреждений энергосетей. В частности, в марте жители региона сталкиваются с длительными отключениями света, поскольку большинство подстанций работает частично или вовсе не функционирует.

Также в ДТЭК объясняли, что основной причиной введения отключений света в марте является повреждение объектов энергосистемы, которые необходимы для передачи электроэнергии. И именно поэтому система не может обеспечить достаточное количество электричества для всех потребителей.