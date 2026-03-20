Відключення світла 21 березня: в яких регіонах України діятимуть графіки цієї суботи

У суботу, 21 березня по всій Україні протягом дня діятимуть обмеження електропостачання для населення та бізнесу. Зокрема, відключення триватимуть не більше 4 годин.

Як повідомляє НЕК "Укренерго", у суботу з 08:00 до 22:00 в усіх регіонах застосовуватимуть погодинні відключення світла для побутових споживачів, а також обмеження потужності для підприємств. Такі заходи необхідні через наслідки попередніх ракетних і дронових атак по енергетичній інфраструктурі.

Енергетики наголошують, що ситуація може змінюватися, тому жителям радять стежити за оновленнями на офіційних сторінках своїх обленерго. У періоди, коли електроенергія є, українців просять використовувати її економно.

Крім того, компанія ДТЕК вже оприлюднила графіки відключень для Київської, Дніпропетровської та Одеської областей. Водночас в Одесі обмеження не застосовуватимуть у самому місті, вони стосуватимуться лише області. Очікується, що світло вимикатимуть один раз на добу, а тривалість відключень не перевищуватиме чотирьох годин.

Окремо визначено порядок для Києва. Зокрема, у столиці цього дня з 17:00 до 22:00 діятимуть індивідуальні графіки подачі електроенергії, щоб мешканці могли краще планувати свій день.

"Вони доступні на сайті і чат-боті ДТЕК Київські електромережі, а також в застосунку "Київ Цифровий". Попередні графіки та черги не діють", — зауважили в ДТЕК.

Графіки відключення світла у Києві на 21 березня

Графіки відключення світла у Київській області на 21 березня

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 21 березня

Графіки відключення світла у Одеській області на 21 березня

Графіки відключення світла у Одеській області на 21 березня

Раніше Фокус писав, що, за словами народного депутата Олексія Кучеренка, в Одесі виникла критична ситуація з електропостачанням через серйозні пошкодження енергомереж. Зокрема, в березні мешканці регіону стикаються з тривалими відключеннями світла, оскільки більшість підстанцій працює частково або зовсім не функціонує.

Також у ДТЕК пояснювали, що основною причиною запровадження відключень світла у березні є пошкодження об’єктів енергосистеми, які необхідні для передачі електроенергії. І саме через це система не може забезпечити достатню кількість електрики для всіх споживачів.