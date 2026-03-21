"Застряла в море": США разрешили продажу 140 миллионов баррелей иранской нефти, — Бессент

Министерство финансов США, пытаясь сдержать рост цен на энергоносители в мире, выдало лицензию, которая позволяет продажу почти 140 миллионов баррелей иранской нефти, которая уже находится на танкерах.

Разрешение на продажу иранской нефти является узкоспециализированным и краткосрочным, сообщил министр финансов США Скотт Бессент.

"В ответ на террористические атаки Ирана против мировой энергетической инфраструктуры администрация Трампа будет продолжать применять экономическую и военную мощь Америки, чтобы максимально увеличить поставки энергоносителей в мир, укрепить глобальные поставки и обеспечить стабильность рынка. Сегодня Министерство финансов выдает узкоспециализированное краткосрочное разрешение, позволяющее продажу иранской нефти, которая сейчас застряла в море", — написал Бессент.

Он уточнил, что доступ к этим запасам иранской нефти для мира открывают временно.

"Соединенные Штаты быстро доставят примерно 140 миллионов баррелей нефти на мировые рынки, увеличив объем мировой энергии и помогая облегчить временное давление на поставки, вызванное Ираном. По сути, мы будем использовать иранские баррели против Тегерана, чтобы удержать цены на низком уровне, продолжая операцию "Эпическая ярость", — отметил Бессент.

По его словам, разрешение строго ограничивается нефтью, которая уже находится в транзите, и не позволяет осуществлять новые закупки или добычу.

"Кроме того, Иран будет иметь трудности с получением каких-либо доходов от этой деятельности, а Соединенные Штаты будут продолжать оказывать максимальное давление на Иран и ограничивать его доступ к международной финансовой системе", — подчеркнул Бессент.

Пост Бессента Фото: Скриншот

В то же время в документе, который обнародовало Управление по контролю за иностранными активами Минфина США, указано, что речь идет о разрешении в течение месяца продавать иранскую нефть, загруженную на танкеры до 20 марта.

Разрешение на операции по продаже, поставке и разгрузке иранской нефти и нефтепродуктов будет действовать до 19 апреля.

