"Застрягла в морі": США дозволили продаж 140 мільйонів барелів іранської нафти, — Бессент

Міністерство фінансів США, намагаючись стримати зростання цін на енергоносії у світі, видало ліцензію, яка дозволяє продаж майже 140 мільйонів барелів іранської нафти, яка вже перебуває на танкерах.

Дозвіл на продаж іранської нафти є вузькоспеціалізованим та короткостроковим, повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент.

"У відповідь на терористичні атаки Ірану проти світової енергетичної інфраструктури адміністрація Трампа продовжуватиме застосовувати економічну та військову міць Америки, щоб максимально збільшити постачання енергоносіїв у світ, зміцнити глобальні поставки та забезпечити стабільність ринку. Сьогодні Міністерство фінансів видає вузькоспеціалізований короткостроковий дозвіл, що дозволяє продаж іранської нафти, яка наразі застрягла в морі", — написав Бессент.

Він уточнив, що доступ до цих запасів іранської нафти для світу відкривають тимчасово.

"Сполучені Штати швидко доставлять приблизно 140 мільйонів барелів нафти на світові ринки, збільшивши обсяг світової енергії та допомогаючи полегшити тимчасовий тиск на постачання, спричинений Іраном. По суті, ми будемо використовувати іранські барелі проти Тегерана, щоб утримати ціни на низькому рівні, продовжуючи операцію "Епічна лють", — зазначив Бессент.

За його словами, дозвіл суворо обмежується нафтою, яка вже перебуває в транзиті, і не дозволяє здійснювати нові закупівлі чи видобуток.

"Крім того, Іран матиме труднощі з отриманням будь-яких доходів від цієї діяльності, а Сполучені Штати продовжуватимуть чинити максимальний тиск на Іран та обмежуватимуть його доступ до міжнародної фінансової системи", — наголосив Бессент.

Пост Бессента

Водночас у документі, яке оприлюднило Управління із контролю за іноземними активами Мінфіну США, зазначено, що йдеться про дозвіл протягом місяця продавати іранську нафту, завантажену на танкери до 20 березня.

Дозвіл на операції із продажу, постачання та розвантаження іранської нафти та нафтопродуктів діятиме до 19 квітня.

