В Иране появилась банкнота в 10 млн риалов: сколько это в долларах

В Иране на фоне войны с Израилем и США продолжается экономический кризис. И появилась банкнота в 10 млн риалов, за которой в банки выстроились очереди.

Но десять миллионов риалов это лишь около семи долларов США. На новой розовой банкноте изображена виньетка мечети Джаме в Йезде IX века, а на обратной стороне находится изображение 2500-летней цитадели в городе Бам. Предыдущая банкнота номиналом 5 млн риалов была введена в обращение лишь в начале февраля, сообщает Financial Times.

Сейчас банки предоставляют ограниченное количество наличных клиентам, желающим снять средства. Люди могут ждать своей очереди час и получить только 30 млн риалов. Этих денег хватает на несколько дней.

Новая банкнота является последним свидетельством того, с какими трудностями сталкивается экономика Ирана в начале четвертой недели войны. США и Израиль нанесли удары по инфраструктуре, включая банковскую, что усилило нагрузку на предприятия, которые уже пострадали от постоянных бомбардировок и бессрочного закрытия воздушного пространства страны. Импортные товары стали дороже из-за блокирования торговых путей.

Відео дня

Экономика Тегерана уже переживает давление из-за многолетних санкций США, снижения доходов от нефти, постоянно высокой инфляции и системной коррупции — факторов, которые привели к резкой девальвации риала.

За неполных девять месяцев с момента завершения 12-дневной войны с Израилем в июне прошлого года, иранская валюта потеряла около 40% своей стоимости.

Из-за экономического кризиса в январе в Иране начались массовые протесты, которые были жестко подавлены властями.

Инфляция на продукты питания и напитки за месяц, закончившийся 19 февраля, выросла до более 105% после того, как правительство отменило субсидирование иностранной валюты для импорта товаров первой необходимости.

Вместо этого была начата программа продовольственных талонов, в рамках которой 80 миллионов иранцев ежемесячно получают средства на приобретение продуктов первой необходимости в определенных магазинах.

В ноябре Иран ввел закон об удалении четырех нулей из риала в течение пяти лет, чтобы упростить транзакции и уменьшить стоимость печати денег. На новой банкноте номиналом 10 миллионов риалов последние четыре нуля едва заметны, а число 1000 напечатано жирным шрифтом.

