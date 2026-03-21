"Вообще шок": женщина показала, что продают в супермаркете Ирана (фото)

Женщина сделала краткий обзор ассортимента продуктов в иранском супермаркете. Среди товаров были, как привычные, так и экзотические позиции, вызвавшие у нее недоумение.

Автор видео прошлась с камерой по рядам иранского супермаркета, чтобы показать продукты и цены на них. В частности, она обратила внимание на целый ряд товаров, которые продаются только там. Больше о ее опыте, — читайте далее в материале Фокуса.

Иранские продукты

"Обзор иранского супермаркета. Поехали! Холодный кофе на любой вкус и цвет в таре, напоминающей бутылку. Иранская версия сгущенки. Очень интересные версии шоколадок, я таких нигде не видела. Оливковое масло в стекле со специями. А это вообще шок — готовый суп, который только нужно разогреть. Выглядит, как наша лекарственная колбаса — никогда бы не подумала", — делится она.

Среди других интересных находок на прилавках — шоколад с шафраном, маленькие бутылочки газированных напитков, мороженое в виде манго, порционное масло для заправки салатов, азербайджанские чипсы, большой ассортимент колбасы.

Что пишут люди?

В комментариях зрители начали обсуждать увиденное. Некоторые заметили, что в Иране продукты вкусные и качественные, однако позволить себе их может далеко не каждый.

Масло в иранском супермаркете Фото: TikTok

"Интересно. Когда я там работал в 2009-2013 годах, такого выбора не было. И мне пришлось долго привыкать к их продуктам", — написал под видео один из пользователей сети.

