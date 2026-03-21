"Взагалі шок": жінка показала, що продають в супермаркеті Ірану (фото)

Жінка зробила короткий огляд асортименту продуктів в іранському супермаркеті. Серед товарів були, як звичні, так і екзотичні позиції, що викликали у неї подив.

Авторка відео пройшлась з камерою рядами іранського супермаркету, щоб показати продукти та ціни на них. Зокрема, вона звернула увагу на цілу низку товарів, які продаються лише там. Більше про її досвід, — читайте далі у матеріалі Фокусу.

Іранські продукти

"Огляд іранського супермаркету. Поїхали! Холодна кава на будь-який смак і колір у тарі, що нагадує пляшку. Іранська версія згущеного молока. Дуже цікаві версії шоколадок, я таких ніде не бачила. Оливкова олія в склі зі спеціями. А це взагалі шок — готовий суп, який тільки потрібно розігріти. Виглядає, як наша лікарська ковбаса — ніколи б не подумала", — ділиться вона.

Серед інших цікавих знахідок на прилавках — шоколад із шафраном, маленькі пляшечки газованих напоїв, морозиво у вигляді манго, порційна олія для заправки салатів, азербайджанські чипси, великий асортимент ковбаси.

Що пишуть люди?

У коментарях глядачі почали обговорювати побачене. Дехто зауважив, що в Ірані продукти смачні та якісні, однак дозволити собі їх може далеко не кожен.

Олія в іранському супермаркеті Фото: TikTok

"Цікаво. Коли я там працював у 2009-2013 роках, такого вибору не було. І мені довелося довго звикати до їхніх продуктів", — написав під відео один з користувачів мережі.

Жінка, яка любить подорожувати, розповіла про нову схему обману довірливих мандрівників. За її словами, в єгипетських аеропортах пасажирів не пускають на реєстрацію, якщо валіза не замотана у їхню плівку.

Українка Єва відвідала озеро Комо навесні 2026 року. Вона назвала міста, у які краще їхати, щоб відчути казкову атмосферу цього місця.

Блогерка Богдана поділилася досвідом відпочинку на відомому острові Балі. Казкова Індонезія насправді приховує в собі й низку нюансів, до яких варто бути готовими зарання.