В Ірані з'явилась банкнота в 10 млн ріалів: скільки це в доларах

В Ірані на тлі війни із Ізраїлем та США продовжується економічна криза. І з'явилась банкнота в 10 млн ріалів, за якою в банки вишикувались черги.

Але десять мільйонів ріалів це лише близько семи доларів США. На новій рожевій банкноті зображено віньєтку мечеті Джаме в Єзді IX століття, а на зворотному боці знаходиться зображення 2500-річної цитаделі в місті Бам. Попередня банкнота номіналом 5 млн ріалів була введена в обіг лише на початку лютого, повідомляє Financial Times.

Наразі банки надають обмежену кількість готівки клієнтам, які бажають зняти кошти. Люди можуть чекати своєї черги годину і отримати лише 30 млн ріалів. Цих грошей вистачає на кілька днів.

Нова банкнота є останнім свідченням того, з якими труднощами стикається економіка Ірану на початку четвертого тижня війни. США та Ізраїль завдали ударів по інфраструктурі, включаючи банківську, що посилило навантаження на підприємства, які вже постраждали від постійних бомбардувань та безстрокового закриття повітряного простору країни. Імпортні товари стали дорожчими через блокування торговельних шляхів.

Економіка Тегерану вже переживає тиск через багаторічні санкції США, зниження доходів від нафти, постійно високу інфляцію та системну корупцію – фактори, які призвели до різкої девальвації ріала.

За неповних дев'ять місяців з моменту завершення 12-денної війни з Ізраїлем в червні минулого року, іранська валюта втратила близько 40% своєї вартості.

Через економічну кризу у січні в Ірані почались масові протести, які були жорстко придушені владою.

Інфляція на продукти харчування та напої за місяць, що закінчився 19 лютого, зросла до понад 105% після того, як уряд скасував субсидіювання іноземної валюти для імпорту товарів першої необхідності.

Натомість було започатковано програму продовольчих талонів, в рамках якої 80 мільйонів іранців щомісяця отримують кошти на придбання продуктів першої необхідності у визначених магазинах.

У листопаді Іран запровадив закон про видалення чотирьох нулів з ріала протягом п'яти років, щоб спростити транзакції та зменшити вартість друку грошей. На новій банкноті номіналом 10 мільйонів ріалів останні чотири нулі ледь помітні, а число 1000 надруковано жирним шрифтом.

