Блэкаут после "ярких вспышек": в части Киеве отсутствует свет и водоснабжение, детали

Вечером 21 марта часть домов на левом берегу Киева осталась без электроснабжения и воды из-за внезапной аварии на городских сетях. Жители сообщают о ярких вспышках, после которых в ряде районов возник блэкаут.

Как сообщают местные паблики и очевидцы происшествия, в отдельных районах Киева свет исчез примерно в 22:00 из-за аварийного сбоя в сети. Кроме этого, пользователи соцсетей публиковали видео ярких вспышек, которые предшествовали отключению электроэнергии и водоснабжения.

В комментарии для ТСН жительница Днепровского района Анна рассказала, что отключение задело большинство домов района.

"Выключили свет в доме, рядом соседние дома тоже остались без электричества — темнота, как во время блэкаута. Опять работают генераторы", — отметила она.

Также во время этой аварии на странице "Киевпастранс" сообщили об изменениях в движении общественного транспорта. Из-за отсутствия напряжения в контактной сети задерживается движение троллейбусов № 29, 30, 31, 37, 43, 44, 47, 50 и 50к, а также трамваев № 8, 22, 27, 28, 29, 32, 33 и 35.

Впоследствии, в Киевской областной государственной администрации объяснили, что причиной отключений на левом берегу Киева стала аварийная ситуация на электросети. В частности, из-за этого возникли перебои со светом и водоснабжением, однако энергетики уже работают над ликвидацией повреждения.

По данным Telegram-канала "Левый берег", который ссылается на информацию компании ДТЭК, электроснабжение на Левом берегу Киева, где произошло отключение, планируют восстановить примерно в 2:21. При этом время может еще корректироваться.

В то же время в НЭК "Укрэнерго" отметили, что 22 марта, в воскресенье, плановые ограничения потребления электроэнергии не предусмотрены. Однако компания рекомендует не использовать мощные электроприборы с 10:00 до 15:00.

Стоит заметить, что 21 марта в столице свет должны были выключать с 17:00 до 22:00 по индивидуальным графикам подачи электроэнергии. В частности, их местные могли посмотреть в чат-боте ДТЭК Киевские электросети, а также в приложении "Киев Цифровой".

Напомним, что 18 марта в Киеве снова ввели графики плановых отключений электроэнергии из-за сложной ситуации в украинской энергосистеме. Причиной стали последствия предыдущих ракетно-дроновых атак, а также повышенная нагрузка на сети из-за низкой производительности солнечных электростанций и снижения температуры воздуха.