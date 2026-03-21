Блекаут після "яскравих спалахів": у частині Києві відсутнє світло та водопостачання, деталі

Увечері 21 березня частина будинків на лівому березі Києва залишилася без електропостачання та води через раптову аварію на міських мережах. Мешканці повідомляють про яскраві спалахи, після яких у низці районів виник блекаут.

Як повідомляють місцеві пабліки та очевидці події, у окремих районах Києва світло зникло приблизно о 22:00 через аварійний збій у мережі. Окрім цього, користувачі соцмереж публікували відео яскравих спалахів, які передували відключенню електроенергії та водопостачання.

У коментарі для ТСН мешканка Дніпровського району Ганна розповіла, що відключення зачепило більшість будинків району.

"Вимкнули світло у будинку, поряд сусідні будинки теж залишилися без електрики — темрява, як під час блекауту. Знову працюють генератори", — зазначила вона.

Також під час цієї аварії на сторінці "Київпастранс" повідомили про зміни у русі громадського транспорту. Через відсутність напруги в контактній мережі затримується рух тролейбусів № 29, 30, 31, 37, 43, 44, 47, 50 та 50к, а також трамваїв № 8, 22, 27, 28, 29, 32, 33 та 35.

Відео дня

Згодом, у Київській обласній державній адміністрації пояснили, що причиною відключень на лівому березі Києва стала аварійна ситуація на електромережі. Зокрема, через це виникли перебої зі світлом та водопостачанням, однак енергетики вже працюють над ліквідацією пошкодження.

За даними Telegram-каналу "Лівий берег", який посилається на інформацію компанії ДТЕК, електропостачання на Лівому березі Києва, де сталося відключення, планують відновити приблизно о 2:21. При цьому час може ще коригуватися.

Фото: Скриншот

Водночас в НЕК "Укренерго" зауважили, що 22 березня, у неділю, планові обмеження споживання електроенергії не передбачені. Проте компанія рекомендує не використовувати потужні електроприлади з 10:00 до 15:00.

Варто зауважити, що 21 березня у столиці світло мали вимикати з 17:00 до 22:00 за індивідуальними графіками подачі електроенергії. Зокрема, їх місцеві могли переглянути у чат-боті ДТЕК Київські електромережі, а також в застосунку "Київ Цифровий".

Нагадаємо, що 18 березня у Києві знову запровадили графіки планових відключень електроенергії через складну ситуацію в українській енергосистемі. Причиною стали наслідки попередніх ракетно-дронових атак, а також підвищене навантаження на мережі через низьку продуктивність сонячних електростанцій і зниження температури повітря.