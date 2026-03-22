Графики отключений света на 23 марта: в каких регионах не будет электричества (фото)

В понедельник, 23 марта, в ряде областей Украины введены графики почасовых отключений света. Средняя продолжительность отключения по некоторым очередям будет составлять от 1,5 до 3 часов в сутки.

В "Укрэнерго" отмечают, что сейчас отключения предусмотрены с 17:00 до 22:00 по всей территории Украины. Об этом говорится в заявлении энергетического оператора.

"Завтра, 23 марта, во всех регионах Украины с 17:00 до 22:00 будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)", — отметили в "Укрэнерго".

Всем потребителям рекомендовано экономно пользоваться электроэнергией и не включать несколько мощных приборов сразу. Также в национальном энергетическом операторе добавляют, что графики отключений могут меняться в разных областях.

Графики отключения света в Киевской области

Компания ДТЭК сообщает о применении отключений света в течение 23 марта. Сейчас время отключений будет составлять несколько часов в сутки.

Графики отключения света в Киевской области на 23 марта Фото: ДТЭК

Графики отключения света в других регионах Украины

В других регионах Украины также введены графики отключения света. Так, в Кировоградской области только в нескольких очередях запланированы следующие отключения по графику:

Графики отключения света в Кировоградской области на 23 марта Фото: Суспільне

Ранее Фокус сообщал о графиках отключения света за 18 марта. 18 марта во всех регионах Украины применены графики ограничения мощности (для промышленных потребителей) и графики почасовых отключений

Впоследствии стало известно,что 11 марта во Львове вернули отключение электроэнергии. Это произошло впервые за почти месяц.