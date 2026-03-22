Графіки відключень світла на 23 березня: в яких регіонах не буде електрики (фото)

В понеділок, 23 березня, в низці областей України запроваджено графіки погодинних відключень світла. Середня тривалість відключення за деякими чергами складатиме від 1,5 до 3 години на добу.

В "Укренерго" зазначають, що наразі відключення передбачені з 17:00 до 22:00 по всій території України. Про це йдеться в заяві енергетичного оператора.

"Завтра, 23 березня, в усіх регіонах України з 17:00 до 22:00 будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)", — зазначили в "Укренерго".

Всім споживачах рекомендовано ощадливо користуватися електроенергією та не вмикати кілька потужних приладів одразу. Також в національному енергетичному операторі додають, що графіки відключень можуть змінюватися в різних областях.

Графіки відключення світла в Київській області

Компанія ДТЕК повідомляє про застосування відключень світла протягом 23 березня. Наразі час відключень складатиме кілька годин на добу.

Графіки відключення світла в Київській області на 23 березня Фото: ДТЕК

Графіки відключення світла в інших регіонах України

В інших регіонах України також запроваджені графіки відключення світла. Так, у Кіровоградській області лише в кількох чергах заплановані наступні вимкнення за графіком:

Графіки відключення світла в Кіровоградській області на 23 березня Фото: Суспільне

